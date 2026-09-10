NEVEROVATNA ODLUKA ŠVAJCARACA: Ukidaju status „razveden“ - evo šta će pisati na formularima

ŠVAJCARSKA vlada želi da ukine bračni status „razveden“, objavila je danas, podržavajući inicijativu liberalne poslanice Nadin Gobe.

Foto: Unsplash/Thiago de Andrade

Predlog liberalne poslanice Gobe, iz liberalne Slobodne demokratske partije, prigovorila je činjenici da razvedeni ljudi moraju na svojim formularima da navedu da su razvedeni, čak i godinama kasnije.

Parlament sada mora da odluči o tom pitanju i, ako bude prihvaćen, da pokrene neophodne zakonske izmene. Administrativno „odugovlačenje“ privatnog događaja Gobe je tvrdila da je ta oznaka suvišna jer je razvod pravna stvar koja je zaključena.

- Zahtev da se neko zauvek proglasi 'razvedenim' znači da se privatni događaj 'administrativno odugovlačenje' - rekla je Gobe.

Gobe je predložila da se razvedeni ljudi vrate u kategoriju „samci“ na zvaničnim formularima.

(Indeks.hr)

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