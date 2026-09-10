PUTIN I SI U NOVEMBRU ODRŽAVAJU VELIKE RAZGOVORE: Poznato mesto i datum susreta
POMOĆNIK ruskog predsednika za međunarodne poslove Jurij Ušakov izjavio je danas da su se predsednici Rusije i Kine Vladimir Putin i Si Đinping dogovorili da u novembru održe opsežne razgovore na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) u Šenženu.
- Lideri su se još u Biškeku, gde su intenzivno razgovarali, dogovorili da 18. i 19. novembra u Šenženu, u Narodnoj Republici Kini, u okviru samita APEK-a, održe detaljne razgovore- rekao je Ušakov novinarima, prenosi TASS.
On je dodao da je dogovoreno da će razgovori biti "zaista opsežni" i da će za njih biti potrebno određeno vreme.
(Tanjug)
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