PUTIN I SI U NOVEMBRU ODRŽAVAJU VELIKE RAZGOVORE: Poznato mesto i datum susreta

POMOĆNIK ruskog predsednika za međunarodne poslove Jurij Ušakov izjavio je danas da su se predsednici Rusije i Kine Vladimir Putin i Si Đinping dogovorili da u novembru održe opsežne razgovore na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) u Šenženu.

Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

- Lideri su se još u Biškeku, gde su intenzivno razgovarali, dogovorili da 18. i 19. novembra u Šenženu, u Narodnoj Republici Kini, u okviru samita APEK-a, održe detaljne razgovore- rekao je Ušakov novinarima, prenosi TASS.

On je dodao da je dogovoreno da će razgovori biti "zaista opsežni" i da će za njih biti potrebno određeno vreme.

(Tanjug)