ŽESTOK UDAR NA KIJEV: Pogođena fabrika za proizvodnju dronova
RUSKE oružane snage su napale fabriku za sklapanje dronova u Kijevu napadom drona "Geran", saopštilo je u četvrtak rusko Ministarstvo odbrane.
- Snimak objektivnog praćenja napada na fabriku za montažu bespilotnih letelica u Kijevu korišćenjem tragača Geran-4. Meta je uništena kao rezultat napada - navodi se u saopštenju.
(Ria Novosti)
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