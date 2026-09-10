Svet

ŽESTOK UDAR NA KIJEV: Pogođena fabrika za proizvodnju dronova

D.D.

10. 09. 2026. u 15:27

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RUSKE oružane snage su napale fabriku za sklapanje dronova u Kijevu napadom drona "Geran", saopštilo je u četvrtak rusko Ministarstvo odbrane.

ЖЕСТОК УДАР НА КИЈЕВ: Погођена фабрика за производњу дронова

Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

- Snimak objektivnog praćenja napada na fabriku za montažu bespilotnih letelica u Kijevu korišćenjem tragača Geran-4. Meta je uništena kao rezultat napada -  navodi se u saopštenju.

(Ria Novosti)

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