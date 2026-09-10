"NATO UZ NEMAČKU" Rute: Rusija želi da nas podeli

GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je danas u Berlinu da Alijansa stoji uz Nemačku nakon, kako je ocenio, nepromišljenog ruskog hibridnog napada u Lajpcigu, poručivši da pokušaji Moskve da podeli saveznike neće uspeti i da će NATO nastaviti da jača sposobnost odvraćanja i odbrane svojih članica.

Foto: AP Photo/Hussein Malla

Rute je to rekao nakon sastanka sa nemačkim ministrom spoljnih poslova Johanom Vadefulom, obraćajući se učesnicima godišnje konferencije nemačkih šefova diplomatskih misija.

- Rusija želi da nas podeli, ali mi smo ujedinjeni. Rusija želi da nas spreči da pomažemo Ukrajini, ali ćemo Ukrajini činiti još više. Rusija želi da deluje snažno, ali mi smo jači - rekao je Rute, navodi se u saopštenju Alijanse.

On je pohvalio, kako je naveo, odlučan i uravnotežen odgovor Nemačke na incident u Lajpcigu i istakao da su saveznice NATO-a jedna za drugom pružile podršku Berlinu.

Rute je rekao da NATO nastavlja da jača sposobnost odvraćanja i odbrane od svih pretnji, navodeći da saveznice već povećavaju pritisak na Rusiju suprotstavljanjem njenoj "floti iz senke", kao i da Alijansa pomaže u zaštiti kritične infrastrukture, uključujući angažovanjem svojih snaga u Baltičkom moru.

Govoreći o Ukrajini, Rute je istakao da je Nemačka njen "najsnažniji podržavalac" i zahvalio Vadefulu na njegovom angažmanu.

Rute je naglasio da Nemačka predvodi napore za izgradnju snažnije Evrope u okviru jačeg i sposobnijeg NATO-a, navodeći da evropske saveznice i Kanada preuzimaju veću odgovornost za konvencionalnu odbranu.

Rute je pohvalio i plan Nemačke da do 2029. godine izdvoji 3,5 odsto bruto domaćeg proizvoda za osnovne potrebe odbrane, navodeći da nemačka odbrambena industrija, od velikih kompanija do inovativnih startapa, povećava proizvodnju i doprinosi bezbednosti NATO-a.

On je zaključio da NATO nastavlja da se prilagođava kako bi zaštitio oko milijardu ljudi, zahvalivši Vadefulu na nemačkom vođstvu, odlučnosti i ličnom angažmanu u NATO-u i podršci Ukrajini.

(Tanjug)