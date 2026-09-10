Svet

PESKOV BEZ DILEME: Udari na brodove sa oružjem za Ukrajinu neće narušiti odnose Rusije i Turske

D.D.

10. 09. 2026. u 14:30

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UDARI na brodove koji prevoze oružje za ukrajinske oružane snage u Crnom moru ne mogu negativno uticati na odnose između Rusije i Turske, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

ПЕСКОВ БЕЗ ДИЛЕМЕ: Удари на бродове са оружјем за Украјину неће нарушити односе Русије и Турске

Foto: Mikhail Metzel/WillWest News/Profimedia

Ranije je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio da su pokušaji oživljavanja crnomorske inicijative za žito uvođenjem rusko-ukrajinskog moratorijuma na napade u Crnom moru potpuno neprihvatljivi i nerealni.

-Ne, ne može- rekao je Peskov, odgovarajući na pitanje da li bi udari na brodove u Crnom moru mogli negativno uticati na odnose između Rusije i Turske.

(Ria Novosti)

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