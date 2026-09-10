PESKOV BEZ DILEME: Udari na brodove sa oružjem za Ukrajinu neće narušiti odnose Rusije i Turske

UDARI na brodove koji prevoze oružje za ukrajinske oružane snage u Crnom moru ne mogu negativno uticati na odnose između Rusije i Turske, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

Foto: Mikhail Metzel/WillWest News/Profimedia

Ranije je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio da su pokušaji oživljavanja crnomorske inicijative za žito uvođenjem rusko-ukrajinskog moratorijuma na napade u Crnom moru potpuno neprihvatljivi i nerealni.

-Ne, ne može- rekao je Peskov, odgovarajući na pitanje da li bi udari na brodove u Crnom moru mogli negativno uticati na odnose između Rusije i Turske.

(Ria Novosti)