"PRATIMO UKRAJINSKE PROVOKACIJE" Kremlj: Kijev je napadima na civilne objekte otvorio Pandorinu kutiju

RUSIJA nije bila inicijator napada na brodove u Crnom moru, već je Kijev napadima na civilnu i ekonomsku infrastrukturu „otvorio Pandorinu kutiju“, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Alexander Reka/Zuma Press/Profimedia

On je podsetio na raniju izjavu ruskog predsednika Vladimira Putina da Moskva prvobitno nije izvodila takve napade.

- Tek nakon što su Ukrajinci počeli da napadaju objekte naše civilne infrastrukture i ekonomske objekte, otvorili su Pandorinu kutiju - rekao je Peskov novinarima.

Peskov je dodao da napadi na brodove u Crnom moru ne mogu negativno da utiču na odnose Rusije i Turske. Prema njegovim rečima, veliki broj komercijalnih brodova koristi se za transport oružja, municije i goriva za potrebe Oružanih snaga Ukrajine.

- Ti brodovi se uništavaju i biće uništavani i ubuduće - rekao je Peskov.

Peskov je naveo i da Rusija preduzima odgovarajuće mere kao odgovor na ukrajinske napade na ruske gradove i civilne objekte. Komentarišući napade Oružanih snaga Ukrajine na ruska letovališta, Peskov je ocenio da Kijev, pošto nije u stanju da promeni dinamiku na frontu, prelazi na „terorističke aktivnosti“.

- Pošto nisu u stanju da preokrenu jasnu dinamiku na frontu, Ukrajinci prelaze na takvu terorističku aktivnost. Zbog toga se preduzimaju odgovarajuće mere - rekao je Peskov.

Nije bilo pretnje po avion Zelenskog u Kišinjevu

Nije postojala pretnja po avion Vladimira Zelenskog u Kišinjevu, a to je priznala i ukrajinska strana, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Norveški premijer Jonas Gar Stere ranije je izjavio da je avion Zelenskog u utorak, prilikom poletanja iz Moldavije, „zamalo pogodio“ dron. Moldavske vlasti su kasnije demantovale te navode.

- Što se tiče te pretnje po avion Zelenskog, ona nije postojala. To su već priznali i sami Ukrajinci - rekao je Peskov novinarima.

Ruske službe posebno prate moguće ukrajinske provokacije

Pokušaji Kijeva da organizuje provokacije zahtevaju povećanu pažnju ruskih specijalnih službi, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Ukrajinci su pokušavali, pokušavaju i, po svemu sudeći, nastaviće da pokušavaju da organizuju provokacije kako bi što više uvukli svoje zapadne pokrovitelje u rat. To je pitanje koje zahteva povećanu pažnju naših specijalnih službi i one rade svoj posao - rekao je Peskov komentarišući navode FSB-a o planiranju napada na britanske diplomate u Moskvi.

Takođe je poručio da bi evropske prestonice trebalo ozbiljno da budu zabrinute zbog postupaka ukrajinskih vlasti, uz ocenu da zapadne zemlje gube kontrolu nad postupcima Kijeva, baš kao što je to bio slučaj sa eksplozijama na gasovodima „Severni tok“.

- To je očigledna činjenica. Isto kao što je Nemačka prestala da kontroliše situaciju, a Ukrajina je digla u vazduh ‘Severni tok’. Ovde je isto. Takvih primera ima veoma mnogo i ovo nije prvi. U principu, to bi trebalo da bude razlog za ozbiljnu zabrinutost u evropskim prestonicama - rekao je Peskov.

(Sputnjik)