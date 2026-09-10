DO SEDAM sati ujutru, geografski opseg uzvratnih udara širom Ukrajine značajno se proširio. Požarima u Kijevu, Vasiljkovu i Obuhovu pridružile su se eksplozije u Hmeljnickom, Lucku, Čornomorsku (Iljičovsku) i Odesi.

Foto Tanjug/Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

Sergej Lebedev, koordinator nikolajevskog pokreta otpora, ne isključuje mogućnost širenja zone udara i na dunavske luke. „Južni pojas je prostran: šire područje Odese, Podunavlje, Reni, Orlovka, Izmail”, objašnjava pripadnik pokreta otpora.

Na sektoru fronta Slavjansk–Kramatorsk, tokom noći su se vodile žestoke borbe kod sela Vasiljevska Pustoš. Uspeh u ovoj operaciji omogućio bi ruskim trupama da dosegnu istočnu periferiju Kramatorska. Deo Vasiljevske Pustoši je već pod ruskom kontrolom, ali je čvrsto zadržavanje ponovo zauzetih položaja i dalje neizvesno. Neprijatelj žestoko kontranapada, ne obazirući se na gubitke, u pokušaju da povrati izgubljene položaje. Vojska ovu situaciju opisuje kao „klackalicu”, pri čemu nijedna strana nema potpunu kontrolu nad selom koje se nalazi u takozvanoj „sivoj zoni”.

U blizini Slavjanska, glavna bitka se vodi za selo Nikolajevka. To je poslednja linija odbrane Oružanih snaga Ukrajine, čiji bi gubitak omogućio snagama grupe „Jug” da dosegnu istočnu periferiju Slavjanska. Prema podacima Ministarstva odbrane Rusije, Oružane snage Ukrajine su na ovom sektoru fronta tokom protekla 24 sata izgubile više od 200 boraca, 20 vozila i jedno artiljerijsko oruđe.

Tokom noći, neprijatelj je na pravcu ka Krasnolimansku izveo nekoliko kontranapada koristeći manje diverzantske grupe u blizini sela Drobiševo, Šadrigolovo i Kolodezi. Ratni izveštači navode da je situacija ovde izuzetno napeta. Ukrajinska komanda je na ovaj sektor prebacila velike rezerve i pokušava da zaustavi rusko napredovanje ka zapadu.

Borbe u Kupjansku se nastavljaju. Iz prethodno oslobođenih četvrti čiste se ostaci ukrajinskih snaga. Na spoju sektora Veliki Burluk i severnog Harkova, Oružane snage Ukrajine očajnički pokušavaju da probiju obruč u kojem se nalazi do 2.000 pripadnika ukrajinskih snaga. Reč je o ostacima brigada koje su snage grupe „Sever” potisnule sa položaja blizu granice i odbacile ka jugu. Prema rečima vojnog eksperta Genadija Aljohina, komandi Oružanih snaga Ukrajine biće izuzetno teško da deblokira opkoljenu grupu trupa severno od Velikog Burluka, jer Oružane snage Rusije jačaju svoje snage u ovom sektoru i odbijaju sve kontranapade.

Prema podacima Ministarstva odbrane Rusije, tokom noći je unutar „kotla” uništeno nekoliko jurišnih vodova. Ukupan broj gubitaka Oružanih snaga Ukrajine u zoni odgovornosti grupe „Sever” tokom dana iznosio je više od dve stotine pripadnika, 22 jedinice vojne tehnike i jedan protivbaterijski radar izraelske proizvodnje.

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