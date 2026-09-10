NOVA MASKOVA MILIJARDERSKA PRIČA: „Boring“ dobio 3 milijarde dolara i stigao do vrednosti od 23 milijarde

KOMPANIJA Boring (The Boring Company), koju je osnovao američki milijarder Ilon Mask, prikupila je tri milijarde dolara (oko 2,58 milijardi evra) u novoj rundi finansiranja, čime je njena vrednost dostigla 23 milijarde dolara (oko 19,77 milijardi evra).

Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein, File

Firma koja se bavi izgradnjom tunela i razvojem transportnih sistema time je značajno povećala svoju procenjenu vrednost i privukla dodatni kapital za širenje poslovanja, preneo je Rojters.

Nova investicija dolazi u trenutku kada Boring nastoji da proširi svoje projekte podzemnog transporta, dok investitori pokazuju veliko interesovanje za kompanije povezane sa Maskom.

Boring je osnovan sa ciljem da izgradnju tunela učini bržom i jeftinijom, a među njegovim najpoznatijim projektima je transportni sistem u Las Vegasu, gde se putnici između stanica prevoze Teslinim vozilima kroz podzemne tunele.

Kompanija je ranije najavila projekte u više američkih gradova, kao i širenje poslovanja na međunarodna tržišta.

Boring je izdvojen iz Spejseksa (SpaceX) 2018. godine, a nova procena vrednosti kompanije predstavlja višestruko povećanje u odnosu na 5,7 milijardi dolara (oko 4,90 milijardi evra), koliko je vredela tokom prethodne značajne runde finansiranja 2022. godine.

(BizPortal)

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