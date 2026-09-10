MEDIJI PRENOSE: Alžir odlučio da prekine diplomatske odnose sa UAE
ALŽIR je odlučio da prekine diplomatska odnose sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima nakon što su "iscrpljena sva sredstva za očuvanje bilateralnih odnosa", javljaju danas alžirski mediji ne navodeći detalje.
Alžirski mediji su u prošlosti oštro kritikovali Ujedinjene Arapske Emirate, optužujući ih da pokušavaju da izazovu podele i nesuglasice u regionu, navodi agencija.
Prošle godine, predsednik Alžira Abdelmadžid Tebun rekao je da su odnosi njegove zemlje sa svim državama Persijskog zaliva dobri, osim sa jednom.
On je odnose sa Saudijskom Arabijom, Kuvajtom, Omanom i Katarom opisao kao "bratske, dok je neimenovanu zemlju optužio za mešanje u unutrašnja pitanja Alžira i pokušaje da ga destabilizuje.
Tenzije su dodatno porasle u februaru, kada je Alžir započeo postupak otkazivanja sporazuma o vazdušnom saobraćaju sa UAE, koji je potpisan u Abu Dabiju u maju 2013. godine.
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