KREMLJ UPOZORAVA EVROPU: Kijev sprema opasnu provokaciju, otkriveni detalji
EVROPLjANI bi trebalo da budu ozbiljno zabrinuti nakon informacija o planovima Kijeva da izvede teroristički napad na britanske diplomate u Moskvi, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- Provokacije su ono čime se kijevski režim bavi. Ukrajinci pokušavaju, pokušavali su i, po svemu sudeći, nastaviće da pokušavaju da izvedu provokacije kako bi svoje zapadne instruktore više uvukli u rat - rekao je Peskov.
Takvi pokušaji su predmet pomne pažnje ruskih bezbednosnih službi, istakao je Peskov.
Novinar se osvrnuo na to da je norveški premijer Jonas Gar Stjore tvrdio da je dron zamalo pogodio avion Vladimira Zelenskog prilikom poletanja iz Kišinjeva, ali da je danas bivši predsednik Moldavije Igor Dodon rekao da je ukrajinski agent priveden prilikom pokušaja da preveze eksploziv preko moldavske granice.
Na pitanje kako Kremlj procenjuje ovakve incidente, Peskov je odgovorio da su i sami Ukrajinci priznali da nisu postojale nikakve stvarne pretnje po avion, a da je očigledno da se kijevski režim bavi sličnim provokacijama.
Kako je ocenio, zapadne zemlje gube kontrolu nad postupcima Kijeva, baš kao što je to bio slučaj sa eksplozijama na gasovodima "Severni tok".
- To je očigledna činjenica. Isto kao što je Nemačka prestala da kontroliše situaciju, a Ukrajina je digla u vazduh 'Severni tok'. Ovde je isto. Takvih primera ima veoma mnogo i ovo nije prvi. U principu, to bi trebalo da bude razlog za ozbiljnu zabrinutost u evropskim prestonicama - zaključio je Peskov.
(RT Balkan)
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