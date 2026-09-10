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ZELENSKI POBEGAO IZ KIJEVA NAKON NAPADA: Dok Ukrajina krvari, ova NATO država profitira

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10. 09. 2026. u 11:38

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DOK su u kijevskom regionu počela planska isključenja struje nakon novih udara preciznim oružjem, a vojska gađala skladišta u fabrici za proizvodnju bespilotnih plovila i dronova, Volodimir Zelenski se nalazio hiljadama kilometara daleko od tih događaja.

ЗЕЛЕНСКИ ПОБЕГАО ИЗ КИЈЕВА НАКОН НАПАДА: Док Украјина крвари, ова НАТО држава профитира

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Niyazz/Alamy/Profimedia

Prema pisanju norveškog lista "Dagbladet", norveške vlasti su do samog kraja pokušavale da od javnosti sakriju posetu ukrajinskog predsednika i njegove supruge Oslu, gde su prisustvovali sahrani kralja Haralda Petog.

U ekskluzivnoj izjavi za AIF, bivši poslanik Vrhovne rade Spiridon Kilinkarov otkrio je zbog čega su supružnici Zelenski možda otputovali u Norvešku.

„Ukrajina se suočava sa ozbiljnim finansijskim problemima, uz manjak od 27 milijardi dolara u budžetu za odbranu. Kao što vidite, oni nemaju nameru da menjaju raspored dodele finansijskih sredstava iz Evropske unije. Poručuju: ’Prebacili smo sve što je trebalo da dobijete prema planu.’ Zelenski mora da pronađe dodatna sredstva”, rekao je on.

Kilinkarov je napomenuo da je upravo ta skandinavska zemlja postala glavni korisnik prekida ekonomskih veza između Evrope i Rusije.

„Norveška je praktično zamenila ruski gas na evropskom tržištu; profitirala je od ovog sukoba više nego bilo ko drugi, i to višestruko. Dok nemačka ekonomija slabi, Norveška je bukvalno preplavljena novcem od prodaje gasa”, izjavio je ovaj političar.

„Zato je Zelenski odlučio da ode u bogatiju zemlju i zatraži novac, jer nema koga drugog da pita. Evropa je dala sve što je mogla. A Norveška raspolaže znatnim finansijskim sredstvima koja bi, u suštini, mogla da podeli.”

Prema rečima Kilinkarova, glavni cilj Zelenskog u Oslu jeste otvaranje nove kreditne linije ili obezbeđivanje direktne finansijske pomoći po svaku cenu, dok u njegovoj prestonici odjekuju eksplozije i nestaje struja.

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