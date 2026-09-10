Svet

NAPAD UKRAJINSKIH BESPILOTNIH ČAMACA NA SOČI: Povređeno najmanje 28 osoba

Танјуг

10. 09. 2026. u 11:08

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U NOĆNOM napadu ukrajinskih bespilotnih čamaca na šetalište u gradu Sočiju u Rusiji povređeno je najmanje 28 osoba, saopštio je operativni štab Krasnodarskog kraja.

НАПАД УКРАЈИНСКИХ БЕСПИЛОТНИХ ЧАМАЦА НА СОЧИ: Повређено најмање 28 особа

Profimedia

- Prema ažuriranim podacima, u napadu bespilotnih plovila oštećenja i povrede je zadobilo 28 osoba, među kojima je i dvoje dece - navodi se u saopštenju, prenosi RIA Novosti.

Njima je ukazana lekarska pomoć.

U bolnici su zadržane tri odrasle osobe i jedno dete, dodali su u operativnom štabu.

Bespilotni čamci napali su Soči sinoć kasno uveče, zbog čega je izbio požar.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRUŠIĆEMO OVAKAV NEMAČKI POREDAK! Filip je savetnik AfD-a - otkriva sve o planovima strane, ali i odnosu sa Rusijom
Svet

0 0

"SRUŠIĆEMO OVAKAV NEMAČKI POREDAK!" Filip je savetnik AfD-a - otkriva sve o planovima strane, ali i odnosu sa Rusijom

KADA se Filip Gašpar 2018. godine prvi put zbližio sa političkim pokretom Alernativa za Nemačku (AfD) stranka je, kako sam priznaje, izgledala "kao start-ap". On je inače sin hrvatskih gastrabajtera, rođen je u Nemačkoj, a po obrazovanju je IT-jevac. Danas je ta krajnje desna nemačka stranka pobednik s 44-postotnom podrškom birača u državi Saksonija-Anhalt, a Gašpar je član AfD-a i politički savetnik koji iza sebe već ima dosta iskustva rada s AfD-ovim poslanicima u Bundestagu i u Evropskom parlamentu.

09. 09. 2026. u 15:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Za prevenciju koja spašava živote: Fondacija Mozzart donirala opremu Domu zdravlja Užice

Za prevenciju koja spašava živote: Fondacija Mozzart donirala opremu Domu zdravlja Užice