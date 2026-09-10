NAPAD UKRAJINSKIH BESPILOTNIH ČAMACA NA SOČI: Povređeno najmanje 28 osoba
U NOĆNOM napadu ukrajinskih bespilotnih čamaca na šetalište u gradu Sočiju u Rusiji povređeno je najmanje 28 osoba, saopštio je operativni štab Krasnodarskog kraja.
- Prema ažuriranim podacima, u napadu bespilotnih plovila oštećenja i povrede je zadobilo 28 osoba, među kojima je i dvoje dece - navodi se u saopštenju, prenosi RIA Novosti.
Njima je ukazana lekarska pomoć.
U bolnici su zadržane tri odrasle osobe i jedno dete, dodali su u operativnom štabu.
Bespilotni čamci napali su Soči sinoć kasno uveče, zbog čega je izbio požar.
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