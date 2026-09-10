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MOLDAVIJA SE HITNO OGLASILA: Evo šta se zapravo dešavalo tokom puta Zelenskog iz Norveške

Танјуг

10. 09. 2026. u 10:51

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VLADA Moldavije saopštila je danas da je poletanje aviona ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog iz Kišinjeva bilo odloženo zbog privremenog zatvaranja vazdušnog prostora, zbog pojave ruskih dronova.

МОЛДАВИЈА СЕ ХИТНО ОГЛАСИЛА: Ево шта се заправо дешавало током пута Зеленског из Норвешке

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Portparol moldavske vlade Dumitru Čorič je saopštio da je 8. septembra, posle 16.30 sati, vazdušni prostor te zemlje zatvoren nakon što je otkriven ilegalan ulazak ruskog drona iz pravca Ukrajine, da bi se osigurala bezbednost letelica koje su se u tom trenutku nalazile u moldavskom vazdušnom prostoru, prenosi Ukrinform.

Privremeno zatvaranje vazdušnog prostora dovelo je do kašnjenja u poletanju tri aviona u Moldaviji, i sletanju još četiri.

- Iz tog razloga, avion predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog poleteo je sa aerodroma u Kišinjevu sa zakašnjenjem - naglasio je Čorič.

Prema saopštenju moldavske vlade, posle 17.20 sati, dobijena je potvrda da se dron srušio i eksplodirao u blizini sela Stari Mihailijani, oko 160 kilometara od aerodroma u Kišinjevu.

Norveški premijer Jonas Gar Stere je juče izjavio da je dron skoro oborio avion Zelenskog na putu iz Moldavije za Oslo.

Moldavsko Ministarstvo odbrane je ranije saopštilo da je u 16.20 sati detektovalo dron "šahed" koji se uputio ka Kišinjevu, i koji je napustio zemlju preko okruga Ungeni, nakon što je proveo 17 minuta u moldavskom vazdušnom prostoru.

Kasnije se isti dron vratio sa rumunske strane i srušio u blizini sela Stari Mihailjani, gde je izazvao požar na polju.

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