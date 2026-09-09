Svet

"RUSIJA OČEKUJE..." Oglasili se iz Kremlja o sastanku Rusija-SAD-Ukrajina

В. Н.

09. 09. 2026. u 14:39

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RUSIJA očekuje da će u doglednoj budućnosti početi trilateralni pregovori sa učešćem Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

РУСИЈА ОЧЕКУЈЕ... Огласили се из Кремља о састанку Русија-САД-Украјина

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

- Postoji zajednička inicijativa i zajednička politička volja – koja je ponovo potvrđena – da se nastave trilateralni pregovori - rekao je Peskov, odbacujući mogućnost da se uskoro izradi plan za rešavanje spora.

- Nadamo se da će se ovi pregovori nastaviti u doglednoj budućnosti. I nastavljamo da održavamo kontakt sa našim američkim kolegama - dodao je on.

Prema njegovim rečima, trenutno ne postoje utvrđeni planovi za rešavanje problema Ukrajine, o kojima je govorio američki državni sekretar Marko Rubio.

- Ne bismo želeli javno da govorimo – niti ćemo razgovarati – o nekim ‘tačkama’. Pogotovo što trenutno ne postoje, da tako kažemo, formalno uređeni programi ili planovi - naglasio je Peskov.

Govoreći o razmeni zarobljenika, portparol je rekao da se rad na tome nastavlja.

Ranije je američki državni sekretar Marko Rubio izjavio da bi se, nakon kontakata američkih predstavnika u Moskvi i Kijevu, narednih nedelja mogla pojaviti mogućnost za izradu plana za nastavak trilateralnih pregovora o Ukrajini.

(Sputnjik)

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