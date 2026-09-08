POGLEDAJTE - Spektakularna erupcija vulkana Anak Krakatau u Indoneziji: Moć kakvu do sada niste videli (VIDEO)
VULKAN Anak Krakatau je od jutros ponovo eruptirao tri puta, saopštila je agencija za praćenje vulkana
Iako su erupcije bile manje od prethodnih i dalje postoji opasnost da ponovo tokom dana budu obustavljeni letovi, u zavisnosti od visine pepela i pravca vetra.
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