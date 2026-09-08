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POGLEDAJTE - Spektakularna erupcija vulkana Anak Krakatau u Indoneziji: Moć kakvu do sada niste videli (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

08. 09. 2026. u 22:54

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VULKAN Anak Krakatau je od jutros ponovo eruptirao tri puta, saopštila je agencija za praćenje vulkana

ПОГЛЕДАЈТЕ - Спектакуларна ерупција вулкана Анак Кракатау у Индонезији: Моћ какву до сада нисте видели (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/Badan Geologi via AP

Iako su erupcije bile manje od prethodnih i dalje postoji opasnost da ponovo tokom dana budu obustavljeni letovi, u zavisnosti od visine pepela i pravca vetra.

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En Indonésie, le volcan Anak Krakatau est entré en éruption ces derniers jours. Situé entre les îles de Java et de Sumatra, ce volcan a projeté d’importantes quantités de cendres dans l’atmosphère. L’éruption a notamment provoqué de fortes perturbations dans plusieurs régions du pays. Les cendres volcaniques ont également fortement perturbé le trafic aérien. Plusieurs aéroports, dont celui de Jakarta, ont dû fermer temporairement par mesure de sécurité. Près de 3 000 vols ont été annulés ou retardés et environ 341 000 passagers ont été touchés. Les aéroports ont depuis commencé à rouvrir progressivement. Cette éruption rappelle que l’Indonésie est particulièrement exposée aux risques volcaniques. Le pays se trouve sur la « ceinture de feu » du Pacifique et compte plus d’une centaine de volcans actifs. Les autorités surveillent donc attentivement l’Anak Krakatau, car de nouvelles éruptions restent possibles. Cet événement montre aussi l’importance de la prévention et de la préparation face aux catastrophes naturelles, qui peuvent avoir des conséquences importantes sur la population, les transports et l’économie.

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