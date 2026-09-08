PUTIN RAZGOVARAO TELEFONOM SA TRAMPOM: Evo šta je bila tema
PREDSEDNICI Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, razgovarali su telefonom o nedavnim posetama američkih pregovarača Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, saopštio je pomoćnik ruskog predsednik Jurij Ušakov.
Razgovor je trajao sat vremena i bio je poverljivog karaktera.
Rezultati posete Džareda Kušnera i Stiva Vitkofa ocenjeni su pozitivno, a kontakti će biti nastavljeni.
Tramp je govorio o želji da se sukob u Ukrajini okonča i istakao da je zainteresovan da do značajnog napretka dođe tokom njegovog predsedničkog mandata.
Putin je pozitivno ocenio Trampove posredničke napore.
Tokom razgovora bilo je reči i o tome šta bi američka strana mogla da učini kako bi se došlo do okončanja vojnih dejstava.
Istaknuto je da Rusija nema agresivne planove prema Evropi i da se tvrdnje o ruskoj pretnji koriste kao pokriće za povećanje vojnih rashoda.
sputnikportal.rs
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