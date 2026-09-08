Svet

PUTIN RAZGOVARAO TELEFONOM SA TRAMPOM: Evo šta je bila tema

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

08. 09. 2026. u 16:27

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PREDSEDNICI Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, razgovarali su telefonom o nedavnim posetama američkih pregovarača Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, saopštio je pomoćnik ruskog predsednik Jurij Ušakov.

ПУТИН РАЗГОВАРАО ТЕЛЕФОНОМ СА ТРАМПОМ: Ево шта је била тема

Foto: Drew ANGERER/AFP/Profimedia

Razgovor je trajao sat vremena i bio je poverljivog karaktera.

Rezultati posete Džareda Kušnera i Stiva Vitkofa ocenjeni su pozitivno, a kontakti će biti nastavljeni.

Tramp je govorio o želji da se sukob u Ukrajini okonča i istakao da je zainteresovan da do značajnog napretka dođe tokom njegovog predsedničkog mandata.

Putin je pozitivno ocenio Trampove posredničke napore.

Tokom razgovora bilo je reči i o tome šta bi američka strana mogla da učini kako bi se došlo do okončanja vojnih dejstava.

Istaknuto je da Rusija nema agresivne planove prema Evropi i da se tvrdnje o ruskoj pretnji koriste kao pokriće za povećanje vojnih rashoda.

sputnikportal.rs

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