PUTIN RAZGOVARAO TELEFONOM SA TRAMPOM: Evo šta je bila tema

PREDSEDNICI Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, razgovarali su telefonom o nedavnim posetama američkih pregovarača Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, saopštio je pomoćnik ruskog predsednik Jurij Ušakov.

Foto: Drew ANGERER/AFP/Profimedia

Razgovor je trajao sat vremena i bio je poverljivog karaktera.

Rezultati posete Džareda Kušnera i Stiva Vitkofa ocenjeni su pozitivno, a kontakti će biti nastavljeni.

Tramp je govorio o želji da se sukob u Ukrajini okonča i istakao da je zainteresovan da do značajnog napretka dođe tokom njegovog predsedničkog mandata.

Putin je pozitivno ocenio Trampove posredničke napore.

Tokom razgovora bilo je reči i o tome šta bi američka strana mogla da učini kako bi se došlo do okončanja vojnih dejstava.

Istaknuto je da Rusija nema agresivne planove prema Evropi i da se tvrdnje o ruskoj pretnji koriste kao pokriće za povećanje vojnih rashoda.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari