KATAR: Razmatraju se nove ideje za rešavanje rata između SAD i Irana

PORTPAROL katarskog Ministarstva spoljnih poslova Ibrahim Al Hašmi kaže da se "razmatraju nove ideje" između Katara i drugih posrednika o načinima za rešavanje više od šestomesečnog rata između SAD i Irana.

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- Uopšte nije prihvatljivo imati ovo stanje bez rata i bez mira. Ovo nije korisno za region, zemlje regiona i narod. Katar vredno radi sa svojim partnerima, uključujući Kinu. Ulažu se diplomatski napori i razmatraju se nove ideje - rekao je on.

Katarski premijer i ministar spoljnih poslova, šeik Mohamed bin Abdulrahman bin Džasim Al Tani, sastao se danas u Pekingu sa kineskim kolegom Vang Jijem, sa kojim je razgovarao o jačanju bezbednosti i stabilnosti u regionu, kao i o rešenjima za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, prenose lokalni mediji.

- Imao sam produktivan sastanak sa svojim prijateljem, Nj.E. Vang Jijem, ministrom spoljnih poslova Kine. Razgovarali smo o jačanju bilateralnih odnosa kako bismo služili našim zajedničkim interesima, pregledali regionalni i međunarodni razvoj događaja i radovali se zajedničkom radu na međunarodnom miru i bezbednosti - rekao je katarski premijer u objavi na Iksu.

Al Hašmi je istakao da je "najvažnije imati političku volju obe strane kako bi se rešio problem", misleći na Iran i SAD.

Dodao je da su "Katar i zemlje regiona veoma zainteresovane za otvaranje Ormuskog moreuza bezuslovno jer je to glavni prioritet"-

Portparol je takođe govorio i o nedavnim napadima Huta na Saudijsku Arabiju.

- Katar osuđuje napad Huta na civilne institucije u Abhi, Džizanu i Nadžranu, i Hamis Mušaitu. Napadi Huta doveli su do povređivanja velikog broja civila, što je uzrokovalo probleme sa isporukama u Crvenom moru i predstavlja pretnju međunarodnoj plovidbi - dodao je portparol.