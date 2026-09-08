"NEPRESTANO GOVORE O SPREMNOSTI DA RATUJU" Lavrov: Ako nas napadnu, rat će biti kratak
AKO Evropa napadne Rusiju, rat će biti veoma kratak, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
Prema njegovim rečima, lideri evropskih zemalja se ponašaju ratoborno i neprestano govore o svojoj spremnosti da ratuju sa Rusijom, dok ruska strana, kako je istakao, nema takvu nameru.
- Mi njih nikada nećemo napasti. Ali ako oni napadnu nas, to će biti suštinski drugačiji rat i trajaće veoma kratko - rekao je Lavrov.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas ranije je Rusiju nazvala egzistencijalnom pretnjom za evropske zemlje.
Direktor Spoljne obaveštajne službe Rusije Sergej Nariškin izjavio je da je EU u svojim strateškim dokumentima, koji se odnose na period do 2030. godine, utvrdila planove za pripremu za moguću vojnu konfrontaciju sa Rusijom.
(Sputnjik)
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