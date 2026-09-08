"NEPRESTANO GOVORE O SPREMNOSTI DA RATUJU" Lavrov: Ako nas napadnu, rat će biti kratak

AKO Evropa napadne Rusiju, rat će biti veoma kratak, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

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Prema njegovim rečima, lideri evropskih zemalja se ponašaju ratoborno i neprestano govore o svojoj spremnosti da ratuju sa Rusijom, dok ruska strana, kako je istakao, nema takvu nameru.

- Mi njih nikada nećemo napasti. Ali ako oni napadnu nas, to će biti suštinski drugačiji rat i trajaće veoma kratko - rekao je Lavrov.

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas ranije je Rusiju nazvala egzistencijalnom pretnjom za evropske zemlje.

Direktor Spoljne obaveštajne službe Rusije Sergej Nariškin izjavio je da je EU u svojim strateškim dokumentima, koji se odnose na period do 2030. godine, utvrdila planove za pripremu za moguću vojnu konfrontaciju sa Rusijom.

(Sputnjik)