TRAGEDIJA U SARAJEVU: Muškarac poginuo nakon pada sa zgrade tržnog centra
MUŠKARAC je smrtno stradao danas nakon pada sa zgrade sarajevskog tržnog centra Alta na Marijin Dvoru, javili su federalni mediji.
Na licu mesta se nalazi veliki broj pripadnika policije.
Odmah nakon dojave, na mesto događaja upućene su ekipe Hitne medicinske pomoći, ali su, nažalost, mogle samo konstatovati smrt.
U toku je uviđaj, a mediji nezvanično prenose da je reč o samoubistvu.
(Tanjug)
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