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TRAGEDIJA U SARAJEVU: Muškarac poginuo nakon pada sa zgrade tržnog centra

T.J.

08. 09. 2026. u 13:43

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MUŠKARAC je smrtno stradao danas nakon pada sa zgrade sarajevskog tržnog centra Alta na Marijin Dvoru, javili su federalni mediji.

ТРАГЕДИЈА У САРАЈЕВУ: Мушкарац погинуо након пада са зграде тржног центра

Foto: Ahmed Hadrovic / Sipa Press / Profimedia

Na licu mesta se nalazi veliki broj pripadnika policije.

Odmah nakon dojave, na mesto događaja upućene su ekipe Hitne medicinske pomoći, ali su, nažalost, mogle samo konstatovati smrt.

U toku je uviđaj, a mediji nezvanično prenose da je reč o samoubistvu.

(Tanjug)

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