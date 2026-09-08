TRAGEDIJA U SARAJEVU: Muškarac poginuo nakon pada sa zgrade tržnog centra

MUŠKARAC je smrtno stradao danas nakon pada sa zgrade sarajevskog tržnog centra Alta na Marijin Dvoru, javili su federalni mediji.

Foto: Ahmed Hadrovic / Sipa Press / Profimedia

Na licu mesta se nalazi veliki broj pripadnika policije.

Odmah nakon dojave, na mesto događaja upućene su ekipe Hitne medicinske pomoći, ali su, nažalost, mogle samo konstatovati smrt.

U toku je uviđaj, a mediji nezvanično prenose da je reč o samoubistvu.

(Tanjug)

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