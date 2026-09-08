Svet

ŠEST HITACA NA RUSKOG OFICIRA: FSB uhapsio osumnjičenog, evo ko ga je navodno angažovao

T.J.

08. 09. 2026. u 13:23

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RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) saopštila je danas da je uhapšen moldavski državljanin koji je je osumnjičen da je, po naređenju ukrajinskih obaveštajnih službi, pokušao atentat na visokog ruskog vojnog oficira u Saratovskoj oblasti na jugozapadu Rusije.

ШЕСТ ХИТАЦА НА РУСКОГ ОФИЦИРА: ФСБ ухапсио осумњиченог, ево ко га је наводно ангажовао

Foto: Daniren/Alamy/Profimedia

U saopštenju, koje prenosi Interfaks, se navodi da je FSB privela moldavskog državljanina Kočua Nikolaea, rođenog 2004. godine, u Astrahanskoj oblasti.

- On je bio umešan u pokušaj atentata na visokog vojnog oficira ruskog Ministarstva odbrane - navodi se u saopštenju.

Zvanična predstavnica Istražnog komiteta Ruske Federacije, Svetlana Petrenko je saopštila da je Koču osumnjičen za pokušaj ubistva vojnika i ilegalnu trgovinu oružjem.

Kako je saopšteno, pritvorenog muškarca su regrutovale ukrajinske specijalne službe putem društvenih mreža, on je u martu ove godine prošao specijalnu obuku u Kijevu, a u junu je stigao u Rusku Federaciju.

Istraga je utvrdila da je ujutru 3. septembra ove godine, u selu Probuždenije Koču ispalio najmanje šest hitaca na ruskog oficira, koji je preživeo napad.

Prema rečima Petrenko, osumnjičeni je trebalo da dobije 70.000 dolara za izvršenje atentata.

- Tokom ispitivanja, osumnjičeni je dao detaljan iskaz o svim okolnostima počinjenih zločina. On je to potom potvrdio tokom provere njegovog iskaza na licu mesta. Istraga će uskoro zatražiti da se osumnjičenom odredi pritvor - izjavio je portparol ruskog Istražnog komiteta.

(Tanjug)

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