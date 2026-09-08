Svet

OGLASILA SE ORBAN: Mađarska proteruje 10 zaposlenih u Ambasadi Rusije u Budimpešti

В.Н.

08. 09. 2026. u 12:22

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MAĐARSKA ministarka spoljnih poslova Anita Orban saopštila je danas da je naloženo desetoro zaposlenih u ruskoj ambasadi u Budimpešti da napuste zemlju, navodeći da su njihove aktivnosti bile "nespojive sa ponašanjem koje se očekuje od diplomata prema Bečkoj konvenciji".

ОГЛАСИЛА СЕ ОРБАН: Мађарска протерује 10 запослених у Амбасади Русије у Будимпешти

Profimedia

Orban je istakla da je reč o odluci bez presedana po obimu, navodeći da je, po njenom nalogu, nadležni zvaničnik Ministarstva spoljnih poslova o tome obavestio ruskog ambasadora u Budimpešti.

- Ova odluka štiti bezbednost i suverenitet Mađarske - rekla je ministarka u svojoj objavi na društvenoj mreži Fejsbuk.

Foto: Printscreen/Facebook/ Orban Anita

Naglasila je da ovaj potez ne označava prekid diplomatskih odnosa sa Kremljom, kao i da Mađarska želi da održi neophodan dijalog sa Moskvom pod uslovom da obe strane poštuju jedna drugu i pridržavaju se međunarodnih prava, prenose lokalni mediji. 

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