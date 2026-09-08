PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov je izjavio da se 90 odsto ruskih obračuna sa zemljama BRIKS-a obavlja u nacionalnim valutama

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- Rusija visoko ceni predsedavanje Indije BRIKS-om - izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Veoma cenimo rezultate indijskog predsedavanja tokom ovog perioda i ne sumnjamo da će samit biti uspešan - dodao je.

Prema njegovim rečima, poseta ruskog predsednika Indiji uoči samita BRIKS-a počeće za nekoliko dana.

- Uvek s zadovoljstvom razgovaramo sa indijskim medijima i uvek se radujemo predstojećim posetama našeg predsednika. Za nekoliko dana, on će započeti posetu Indiji, Nju Delhiju. Učestvovaće na samitu BRIKS-a i u svim formatima predviđenim samitom - kazao je Peskov.

Kako je naveo, ruski predsednik, Vladimir Putin, i indijski premijer, Narendra Modi, imaju bliske lične odnose. Prema rečima Peskova, predsednici ove dve zemlje održaće važne bilateralne rusko-indijske razgovore na marginama samita.

Peskov je napomenuo da je odnos lidera pragmatičan i toliko iskren da omogućava otvorene i konstruktivne diskusije o najosetljivijim pitanjima na globalnoj agendi i u bilateralnim odnosima.

On je istakao da Rusija čini sve što je moguće da razvije saradnju u okviru BRIKS-a, a Indiju je nazvao strateškim partnerom Rusije.

- Rusija čini sve što je moguće da promoviše dalji razvoj saradnje u okviru BRIKS-a u tri glavne oblasti naše interakcije: politika i bezbednost, ekonomija i finansije i kulturni i humanitarni kontakti - rekao je Peksov.

Dodao je da se 90 odsto ruskih obračuna sa zemljama organizacije obavlja u nacionalnim valutama i da zemlje BRIKS-a nemaju za cilj da napuste plaćanja u dolarima, ali su prinuđene da traže alternativne načine plaćanja jer "neke zemlje koriste nacionalne valute kao instrument političkog pritiska".

Samit BRIKS-a održaće se u Nju Delhiju 12. i 13. septembra.

Ranije je pomoćnik ruskog predsednika, Jurij Ušakov, izvestio da Putin planira da tokom samita razgovara sa kineskim predsednikom, Si Đinpingom, i indijskim premijerom, Narendrom Modijem.

(RT Balkan)

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