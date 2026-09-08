TLO SE ZATRESLO U KOLUMBIJI: Stigle prve informacije o zemljotresu
ZEMLjOTRES jačine 4,4 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas Kolumbiju, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 67 kilometara i udaljen 76 kilometar od grada Buenaventura. Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.
Prema izjavama očevidaca objavljenim na veb sajtu EMSC, potres je bio blag.
Zemljotres magnitude 7,4 stepena registrovan je 10. avgusta u okrugu grada San Hose del Palmar u departmanu Čoko u zapadnoj Kolumbiji, a više od 300 ljudi stradalo je tokom tog potresa. (Kraj) col
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