Svet

TLO SE ZATRESLO U KOLUMBIJI: Stigle prve informacije o zemljotresu

Танјуг

08. 09. 2026. u 10:54

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ZEMLjOTRES jačine 4,4 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas Kolumbiju, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

ТЛО СЕ ЗАТРЕСЛО У КОЛУМБИЈИ: Стигле прве информације о земљотресу

Foto:Cigdem Simsek/Panthermedia/Profimedia

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 67 kilometara i udaljen 76 kilometar od grada Buenaventura. Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

Foto: Printscreen

Prema izjavama očevidaca objavljenim na veb sajtu EMSC, potres je bio blag.

Zemljotres magnitude 7,4 stepena registrovan je 10. avgusta u okrugu grada San Hose del Palmar u departmanu Čoko u zapadnoj Kolumbiji, a više od 300 ljudi stradalo je tokom tog potresa. (Kraj) col

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