ORBAN UPOZORAVA: "Pripremite se, ovo je tek početak”

BIVŠI mađarski premijer Viktor Orban čestitao je juče Alternativi za Nemačku (AfD) na pobedi na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhaltu, ocenivši da je reč o "velikoj noći za Nemačku i Evropu".

foto: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

"Velika noć za Nemačku i Evropu! Čestitam (kopredsednici AfD) Alis Vajdel, (vodećem kandidatu AfD-a) Ulrihu Zigmundu i celom AfD-u na ubedljivoj pobedi u Saksoniji-Anhaltu", napisao je Orban u objavi na društvenoj mreži Iks.

"Pripremite se. Ovo je tek početak!", istakao je Orban.

A huge night for Germany and Europe!



Congratulations to @Alice_Weidel, @UlrichSiegmund and the entire @AfD on their landslide victory in Saxony-Anhalt!



Buckle up. This is just the beginning! 💪 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 6, 2026

Alternativa za Nemačku (AfD), predvođena Ulrihom Zigmundom, ubedljivo je u pobedila na pokrajinskim izborima u nemačkoj saveznoj državi Saksoniji-Anhaltu sa 43,8 odsto glasova, ali nije osvojila apsolutnu većinu, dok je Hrišćansko-demokratska unija (CDU) premijera pokrajine Svena Šulcea doživela težak poraz i sa svega 17,2 odsto glasova završila na drugom mestu, pokazuju preliminarni rezultati koje je izborna komisija objavila tokom noći.

Prema preliminarnim rezultatima, AfD je na izborima u nedelju osvojio 43,8 odsto glasova - najmanje dvostruko više u odnosu na 20,8 odsto na izborima 2021. godine, CDU je sada pripalo 17,2 odsto glasova, dok je na prethodnim izborima osvojio 37,1 odsto, a za Socijaldemokratsku partiju Nemačke (SPD) glasalo je 9,3 odsto birača, u odnosu na prethodnih 8,4 odsto, prenosi jutros "Bild".

AfD je, prema preliminarnim rezultatima, više nego udvostručio svoj udeo glasova, sa 20,8 odsto 2021. godine na 43,8 odsto, što je najbolji rezultat koji je neka stranka ostvarila na pokrajinskim izborima u Nemačkoj u poslednjih deset godina.

Izlaznost je iznosila 77,8 odsto, u odnosu na 60,3 odsto 2021. godine, što je najviša izlaznost u Saksoniji-Anhaltu od ujedinjenja Nemačke.

(Alo)