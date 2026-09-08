VELIKA AKCIJA U DIMITROVGRADU: Posle dojava o bombama, provereno 28 škola, vrtića i jaslica

UKUPNO 28 škola, dečjih vrtića i jaslica provereno je u Dimitrovgradu nakon dojava o postavljenim eksplozivnim napravama prošlog petka, saopštilo je danas Odeljenje Ministarstva unutrašnjih poslova u Haskovu.

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Obrazovne ustanove su detaljno pregledane, a bombe nisu pronađene, pišu bugarski mediji.

Slična pretnja stigla je nedavno i u dečji vrtić u Ivajlovgradu, ali je takođe bila lažna dojava.

Prethodna serija dojava o bombama u oblasti Haskovo zabeležena je početkom jula.

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