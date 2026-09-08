Svet

VELIKA AKCIJA U DIMITROVGRADU: Posle dojava o bombama, provereno 28 škola, vrtića i jaslica

Танјуг

08. 09. 2026. u 10:23

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

UKUPNO 28 škola, dečjih vrtića i jaslica provereno je u Dimitrovgradu nakon dojava o postavljenim eksplozivnim napravama prošlog petka, saopštilo je danas Odeljenje Ministarstva unutrašnjih poslova u Haskovu.

ВЕЛИКА АКЦИЈА У ДИМИТРОВГРАДУ: После дојава о бомбама, проверено 28 школа, вртића и јаслица

Profimedija

Obrazovne ustanove su detaljno pregledane, a bombe nisu pronađene, pišu bugarski mediji.

Slična pretnja stigla je nedavno i u dečji vrtić u Ivajlovgradu, ali je takođe bila lažna dojava.

Prethodna serija dojava o bombama u oblasti Haskovo zabeležena je početkom jula.

BONUS VIDEO:

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Odbojkašice Srbije stigle u Beograd, odbojkaši im priredili iznenađenje na dočeku (FOTO)

Odbojkašice Srbije stigle u Beograd, odbojkaši im priredili iznenađenje na dočeku (FOTO)