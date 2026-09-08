NAJTOPLIJE JE U LAVORU! U Francuskoj prži kao u Sahari, u polovini zemlje bilo preko 40 stepeni

Neverovatno zvuči da čak i ovih ranih septembarskih dana, kada su deca već krenula u školu, u nekim delovima Francuske temperatura premašuje četrdeseti podeok!

Foto: Goran Čvorović

Igrom reči, najtoplije je bilo u Lavoru, mestu u oblasti Tarn, gde je registrovano čak40,3 stepena, što predstavlja apsolutni nacionalni rekord za mesec septembar, ikada zabeležen u istoriji francuske meteorološke službe.

Ovih dana, u regionu Longodok, delovima Akvitanije, Oksitanije i u dolini Rone beleži se između 36 i 39 stepeni. Čak šest departmana i dalje je stavljeno pod narandžasti alarm. Reč je o Ardešu, Odu, Dromu, Garu, Voklizu i Erou. Vrelo je u čitavoj južnoj polovini zemlje. Tamo gde nije spaljeno u požarima, rastinje je odavno sasušeno, zemlja ispucala i žedna.

Iako je prošlo samo nekoliko dana u septembru, čak 24 grada oborila su sopstvene rekorde. U mestu Sumon u oblasti Ero, termometar je pokazao 38 stepeni, Perpinjanu gotovo 37. Kako stvari stoje, brojke se još nisu primirile. Pretople su i noći. Juče u 5 sati ujutro u Nici već je registrovano 26 stepeni, u Monpeljeu 23, u Nimu i Montelimaru 21.

Novi talas vrućine očekuje se već od ove sedmice, sa vrelinom koja će zapahnuti Lion i Provansu. Sve to će u pojedinim delovima pratiti jako lokalno nevreme, koje zbog prehtodne toplote, preti da bude izuzetno snažno, s gradom i olujnim udarima vetra.

Francuska meteorološka služba predstavila je sezonski bilans u kome je konstatovana istorijski rekordna vrućina za prethodni period. U čak 72 od ukupno 96 kontinentalnih departmana, na snazi je bio crveni alarm. Toplotini udari zaključno s avgustom trajali su ukupno čak 53 dana!

Preko 40 stepeni registrovano je čak 178 puta, dok se termometar više od 35 stepeni peo 651 put. Devedeset odsto teritorije zemlje je bar jednom imalo temeraturu višu od 35 stepeni, uključujući i najsevernije delove. Zvuči neverovatno, ali gotovo polovina, odnosno 45 odsto, bar u jednom trenutku imala je 40 ili više stepeni!

Podaci za Riplija nastavljaju se činjenicom da su temperature bile iznad prosečnih tokom 83 od ukupno 92 dana "meteorološkog" leta. Apsolutni rekord je zabeležen u mestu Prinije u depatrmanu Endr sa 45,2 celzijusa, a slede Erbije u Vandeji sa 44,7 i Bordo sa 44,6. Najtopliji dani bili su 24. i 25. jun kada je tehnički prosek u celoj zemlji iznosio 30 stepeni, što je takođe predstavljalo istorijski rekord.

I noći su bile vrele. Tako je Nica imala 75 tropskih večeri, dok je tri četvrtine nacionalne teritorije bar jednu noć prošlo kroz isti fenomen. U celoj zemlji tokom prethodnih meseci bilo je 40 odsto padavina manje nego što je to uobičajeno.

ODAHNULI SAMO OKO LAMANŠA

Za razliku od juga, u severnim delovima zemlje temperatura se donekle primirila. Daleko je svežije, ali ni to nisu uslovi koje hlade. Termometar pokazuje od 23 do 30 stepeni, dok je oko Lamanša i nešto svežije.