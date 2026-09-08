POLOŽAJ Volodimira Zelenskog se pogoršava nakon ostavke ukrajinskog generalnog tužioca Ruslana Kravčenka, prema pisanju ukrajinskog izdanja Strana.ua.

foto: Olha Tanasiichuk/UKRINFOR / Sipa Press / Profimedia

Dotična publikacija je u ponedeljak objavila da je Kravčenko podneo ostavku.

On je ranije izjavio da ne namerava dobrovoljno da podnese ostavku zbog skandala oko zaposlenih u agencijama osumnjičenih za nadgledanje lažnih kol-centra.

U međuvremenu, list „Ukrajinska pravda“ je u ponedeljak objavio da se Zelenski već sastao sa Kravčenkom i Davidom Arahamijom, šefom frakcije njegove stranke Sluga naroda u Radu i članom Odbora za nacionalnu bezbednost, odbranu i obaveštajne poslove, kako bi razgovarali o Kravčenkovom otpuštanju.

Prema pisanju publikacije, generalni tužilac je doneo odluku o ostavci nakon sastanka sa Zelenskim i Arahamijom.

- Stoga, Zelenskijeva politička pozicija nastavlja da se pogoršava. A njegova sposobnost da nastavi svoju prethodnu taktiku (kao što je voda sa pačjih leđa) (otpuštanje zvaničnika umešanih u korupcijske skandale i postavljanje podjednako lojalnih na njihovo mesto) brzo se smanjuje - navodi se u saopštenju objavljenom na Telegram kanalu publikacije.

Prema autorima publikacije, položaj generalnog tužioca u Ukrajini je politički važan iz dva razloga.

Prvo, kako publikacija navodi, to je komandni centar za sve agencije za sprovođenje zakona koje su još uvek pod kontrolom Zelenskog - Državni istražni biro (DBI), Službu bezbednosti Ukrajine (SBU) i policiju.

Prema publikaciji, istražitelji iz ovih agencija „ne mogu da preduzmu ni jedan korak“ bez odobrenja nadležnog tužioca.

Drugo, kako izveštava Strana.ua, samo generalni tužilac može da podigne optužnice protiv članova Rade.

Prema publikaciji, put do masovnog izdavanja „sumnjivih obaveštenja“ liderima frakcije Sluge naroda i njenim ključnim članovima, kako bi se uklonila Zelenskijeva većina u Radi, leži za agencije za borbu protiv korupcije i snage koje stoje iza njih kroz političko uklanjanje generalnog tužioca Kravčenka, koji je bio potpuno lojalan Bankovoj.

Publikacija napominje da ako Rada odobri ostavku ukrajinskog generalnog tužioca, njegov prvi zamenik postaće vršilac dužnosti generalnog tužioca. Prema publikaciji, Zelenski bi mogao da imenuje bilo kog kandidata koga želi za prvog zamenika pre Kravčenkovog odlaska.

Publikacija naglašava da će Zelenski i njegov tim učiniti sve što je moguće da mesto generalnog tužioca, iako u svojstvu vršioca dužnosti, popuni njihova osoba, koja bi nastavila da blokira optužnicu protiv Arahamije i drugih poslanika lojalnih Zelenskom.

Štaviše, Strana.ua smatra da će obračun Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine (NABU) sa ključnim ličnostima u Zelenskom okruženju imati demoralizirajući efekat na celu njegovu vertikalu moći.

To je zato što se, prema publikaciji, niti u slučaju „Kartagina“ NABU-a koje se tiču zaštite kol centra protežu i na druge agencije za sprovođenje zakona, pre svega na Službu bezbednosti Ukrajine (SBU).

Stoga publikacija smatra otvorenim pitanjem da li će u takvoj situaciji budući šef Generalnog tužilaštva i ključni rukovodioci drugih agencija za sprovođenje zakona ostati lojalni Bankovoj ili će početi da slede „liniju NABU-a“, uključujući i izdavanje obaveštenja o sumnji poslanicima Vrhovne rade.

Prema pisanju publikacije, u ovoj situaciji, Zelenski se suočava sa teškim izborom: ili da se povinuje zahtevima grupe za podršku NABU-a i usvoji paket zakona kojima se agencije za sprovođenje zakona uklanjaju iz njegove kontrole, ili da zada udarac antikorupcijskim agencijama i njihovoj grupi za podršku kroz krivične postupke i sankcije Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu (NSBO).

Prema pisanju publikacije, ako Zelenski razmatra napad na antikorupcijske agencije, vreme mu ističe da ga pokrene, jer ako se pojave novi slučajevi „koji uključuju pritvaranja i ostavke“, Zelenski jednostavno neće imati nikoga da izvrši ovaj napad.

(Ria NOvosti)