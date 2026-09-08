MOSKVA OTKRILA DETALJE RAZGOVORA PUTINA I TRAMPA: Jedna tema bila ključna
TOKOM telefonskog razgovora između ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa, data je objektivna i temeljna analiza dešavanja tokom Zajedničke vojne operacije, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.
- Data je objektivna i temeljna analiza onoga što se trenutno dešava tokom specijalne vojne operacije- rekao je Ušakov novinarima.
Podsetimo:
Predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, razgovarali su danas telefonom o nedavnim posetama američkih pregovarača Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, kao i o aktuelnim ukrajinskim pitanjima.
(Ria Novosti)
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