Svet

MOSKVA OTKRILA DETALJE RAZGOVORA PUTINA I TRAMPA: Jedna tema bila ključna

D.D.

08. 09. 2026. u 16:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

TOKOM telefonskog razgovora između ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa, data je objektivna i temeljna analiza dešavanja tokom Zajedničke vojne operacije, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

МОСКВА ОТКРИЛА ДЕТАЉЕ РАЗГОВОРА ПУТИНА И ТРАМПА: Једна тема била кључна

Foto: Mikhail Metzel / Zuma Press / Profimedia

- Data je objektivna i temeljna analiza onoga što se trenutno dešava tokom specijalne vojne operacije-  rekao je Ušakov novinarima.

Podsetimo:

Predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, razgovarali su danas telefonom o nedavnim posetama američkih pregovarača Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, kao i o aktuelnim ukrajinskim pitanjima.

(Ria Novosti)

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠOK PRIZNANJE IZ HAGA: Osudili smo Mladića, ali nije bilo dokaza

ŠOK PRIZNANjE IZ HAGA: Osudili smo Mladića, ali nije bilo dokaza