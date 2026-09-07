Zločin

NOŽ "SEVNUO" POSLE PIJANKE: Begrađanin N. R. (43) uhapšen zbog sumnje da je usmrtio M. R. (29)

М. В.

07. 09. 2026. u 21:34

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BEOGRADSKA policija uhapsila je N. R. (43) zbog sumnje da je u kući u naselju Dušanovac na Voždovcu nasmrt izbo svog prijatelja M. R. (29).

НОЖ СЕВНУО ПОСЛЕ ПИЈАНКЕ: Беграђанин Н. Р. (43) ухапшен због сумње да је усмртио М. Р. (29)

Foto: Novosti

Osumnjičeni je, navodno, inspektorima ispričao šta se desilo u noći između nedelje i ponedeljka i priznao zločin, odnosno da je posle svađe, u alkoholisanom stanju, izbo poznanika, nakon čega mu je određeno zadržavanje do 48 sati. Uz krivičnu prijavu, biće priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.

- Njih dvojica se dugo poznaju, a preksinoć je valjda N. R. došao kod M. R., koji ovde živi kao podstanar. Oni su pili alkohol i u jednom momentu su se posvađali i potukli. Tokom tuče, N. R. je dograbio nož i njime nekoliko puta izbo prijatelja po telu. Od zadobijenih povreda, mladić je preminuo na mestu - kaže izvor upoznat sa slučajem. 

- Posle zločina, N. R. je, navodno, sam pozvao policiju i prijavio šta je uradio.

Dvojica poznanika su, navodno, tokom tuče potegla oštre predmete i međusobno se izbola. N. R. je zadao smrtonosne povrede M. R., koji je usled obilnog krvarenja preminuo na licu mesta.

- Kada je patrola došla u kuću na Voždovcu, zatekla je osumnjičenog kraj iskasapljenog tela, krvi je bilo svuda... On je priznao šta je uradio i službenici su mu stavili lisice na ruke i odveli su ga - kaže izvor i dodaje da je urađen uviđaj i da su forenzičari izuzeli materijalne tragove sa lica mesta.

Komšije kažu da su jutros oko 5.30, videli policiju, kao i telo u crnoj kesi. Prema nezvaničnim informacijama, u kući strave je sa M. R . i N. R., navodno, bila i devojka osumnjičenog, ruska državljanka, koja je sa njima bila do 22 časa, što praktično znači da je ona otišla pre nego što se zločin dogodio.

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