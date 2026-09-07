MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas da Zapad tokom istorije nije želeo da vidi snažnu Rusiju niti da sa njom otvoreno komunicira, poručivši da Moskva danas neće pristajati ni na kakve dogovore koji nisu zasnovani na ravnoteži interesa.

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- Ovo su teška vremena. Nikada u našoj istoriji, pre svega od Ivana Groznog, zatim u 15. veku, a svakako u 20. veku, posebno posle Velike oktobarske socijalističke revolucije, niko nije želeo da nas vidi jake. Mnogi nisu želeli ni da otvoreno komuniciraju sa nama - rekao je Lavrov tokom susreta sa studentima i profesorima Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

On je, međutim, naveo da su postojale zemlje čiji su lideri, "čisto zbog svojih ljudskih kvaliteta", bili zainteresovani za održavanje normalnih odnosa sa ruskim kolegama, preneo je Sputnjik.

Prema njegovim rečima, Rusija će u odnosima sa drugim državama nastaviti da se rukovodi pragmatizmom i neće zaključivati sporazume bez ravnoteže interesa. Govoreći o ratu u Ukrajini, Lavrov je rekao da on mora da bude okončan tako da u Evropi više ne bude nacizma.

On je dodao da bi ostanak na vlasti "režima koji ponovo sahranjuje pepeo nacističkih zločinaca sa počastima" predstavljao, kako je ocenio, "izdaju onih koji su pobedili nacizam 1945. godine".

Lavrov je optužio zapadne zemlje da otvoreno "pljačkaju" rusku imovinu i takozvanu "flotu u senci", ocenivši da se, suočene sa sopstvenim slabljenjem, okreću sve oštrijim i agresivnijim potezima.

Prema njegovim rečima, stanje na frontu imaće presudan uticaj na to kako se Rusija doživljava u svetu, kao i na izglede za jačanje njenog međunarodnog uticaja. Lavrov je komentarisao i odluku nemačkih vlasti da zatvore Generalni konzulat Rusije u Bonu, nazvavši je "gnusnom odlukom" donetom pod, kako je rekao, "smešnim, izmišljenim izgovorom".

On je naveo da je Rusija želela da se sa Zapadom "pošteno dogovara", ali da zapadne zemlje, prema njegovoj oceni, više ne znaju kako da pregovaraju na taj način. Lavrov je rekao da Zapad periodično gubi sposobnost pregovaranja i da je pre svega poznat po postavljanju ultimatuma i ponižavajućih zahteva prema pojedinim zemljama.

- Ponekad niotkuda izbijaju sporovi i sukobi, koji se objašnjavaju time što su se negde sukobili objektivni, legitimni interesi. U takvim situacijama potrebno je sesti i iskreno razgovarati. Zapad je izgubio ovu sposobnost, ili, bolje rečeno, izgubio je sposobnost da periodično, epizodno pronalazi takve sporazume - rekao je Lavrov.

On je dodao da zapadne zemlje često nastoje da pregovaraju postavljajući ultimatume i, kako je naveo, ponižavajuće zahteve koji podsećaju na kolonijalizam.

Lavrov je naglasio da Rusija više neće imati poverenja u Zapad i da se odnosi kakvi su postojali između Rusije i zapadnih zemalja pre februara 2022. godine, kada je počeo rat u Ukrajini, nikada neće vratiti.

- Nikada više nećemo verovati Zapadu koji nas je i ranije lagao i koji nas i sada laže. I naš pokušaj da konačno pružimo šansu ovim zapadnim kolegama konačno nas je uverio da smo sada na jedinom ispravnom putu - zaključio je Lavrov.