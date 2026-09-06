UKRAJINSKI VELEOBRT, ZNAK KAPITULACIJE? Kijev u rasponu od nekoliko sati smanjio broj dronova koje šalje na Rusiju za skoro čak 90 odsto

RUSKE snage PVO su od 8 do 20 časova po moskovskom vremenu presrele i uništile 29 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad teritorije Rusije, saopštilo je u nedelju Ministarstvo odbrane Rusije.

MOD Rusije

- Tokom dana, u periodu od 8 do 20 časova po moskovskom vremenu, dežurne snage PVO presrele su i uništile 29 ukrajinskih bespilotnih letelica avionskog tipa iznad teritorija Belgorodske, Brjanske, Kurske, Rjazanjske i Tambovske oblasti, Republike Krim, kao i iznad akvatorije Crnog mora - navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane Rusije.

Ovo je, prema tvrdnji ruskog Ministarstva odbrane, druga masovnija serija napada dronovima tokom 6. septembra. Prethodno je rusko ministarstvo saopštilo da je tokom noći presretnuto i uništeno 258 ukrajinskih BPLA.

Ovakva promena mogla bi biti rezultat posete izaslanika SAD-a i razgovora sa Vladimirom Zelenskim ili naprosto, kako je ruski predsednik Vladimir Putin naveo, slanje signala od strane Kijeva da sada želi mir po svaku cenu.

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