Svet

UKRAJINSKI VELEOBRT, ZNAK KAPITULACIJE? Kijev u rasponu od nekoliko sati smanjio broj dronova koje šalje na Rusiju za skoro čak 90 odsto

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

06. 09. 2026. u 22:05

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RUSKE snage PVO su od 8 do 20 časova po moskovskom vremenu presrele i uništile 29 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad teritorije Rusije, saopštilo je u nedelju Ministarstvo odbrane Rusije.

УКРАЈИНСКИ ВЕЛЕОБРТ, ЗНАК КАПИТУЛАЦИЈЕ? Кијев у распону од неколико сати смањио број дронова које шаље на Русију за скоро чак 90 одсто

MOD Rusije

 - Tokom dana, u periodu od 8 do 20 časova po moskovskom vremenu, dežurne snage PVO presrele su i uništile 29 ukrajinskih bespilotnih letelica avionskog tipa iznad teritorija Belgorodske, Brjanske, Kurske, Rjazanjske i Tambovske oblasti, Republike Krim, kao i iznad akvatorije Crnog mora - navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane Rusije.

Ovo je, prema tvrdnji ruskog Ministarstva odbrane, druga masovnija serija napada dronovima tokom 6. septembra. Prethodno je rusko ministarstvo saopštilo da je tokom noći presretnuto i uništeno 258 ukrajinskih BPLA.

Ovakva promena mogla bi biti rezultat posete izaslanika SAD-a i razgovora sa Vladimirom Zelenskim ili naprosto, kako je ruski predsednik Vladimir Putin naveo, slanje signala od strane Kijeva da sada želi mir po svaku cenu. 

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