uživoNAROD SE OPRAŠTA OD GENERALA RATKA MLADIĆA
Kovčeg sa telom generala Ratka Mladića izložen ne u Hramu Svetog apostola i jevanđelista Luke na Košutnjaku, gde od ranog jutra pristiže veliki broj građana kako bi odali poštu.
Opelo će, prema najavi Srpske pravoslavne crkve, u 12 časova služiti patrijarh srpski Porfirije.
Nakon toga, povorka će krenuti ka Topčiderskom groblju, gde će sahrana biti održana oko 13.30, odnosno 14 časova, u zavisnosti od dolaska povorke.
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