Društvo

uživoNAROD SE OPRAŠTA OD GENERALA RATKA MLADIĆA

В.Н.

07. 09. 2026. u 07:43 >> 07:45

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Kovčeg sa telom generala Ratka Mladića izložen ne u Hramu Svetog apostola i jevanđelista Luke na Košutnjaku, gde od ranog jutra pristiže veliki broj građana kako bi odali poštu.

НАРОД СЕ ОПРАШТА ОД ГЕНЕРАЛА РАТКА МЛАДИЋА

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ

Opelo će, prema najavi Srpske pravoslavne crkve, u 12 časova služiti patrijarh srpski Porfirije.

N. Skenderija

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ

N. Skenderija

N. Skenderija


Nakon toga, povorka će krenuti ka Topčiderskom groblju, gde će sahrana biti održana oko 13.30, odnosno 14 časova, u zavisnosti od dolaska povorke.

Đ.G.

Đ.G.

Đ.G.

Đ.G.

Đ.G.

Đ.G.

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