Politika

"SPREMNI SMO ODMAH TO DA URADIMO" Vučić: Uložićemo oko 650 hiljada evra za uređenje centra Kljajićeva

В.Н.

06. 09. 2026. u 13:00

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će država uložiti u uređenje centra Kljajićeva.

СПРЕМНИ СМО ОДМАХ ТО ДА УРАДИМО Вучић: Уложићемо око 650 хиљада евра за уређење центра Кљајићева

Foto: Printscreen

- Treba da platimo oko 650 hiljada evra za uređenje centra Kljajićeva i spremni smo odmah da platimo, jer znamo da Sombor nema novca za to. Popravljali ste bazen, nešto se rekonstruisali ali vam još nešto fali oko cevi. Krpite bazen svake godine? Jednom ga uradite k'o ljudi nemojte da krpite bazen svake godine. Uradićemo to - rekao je predsednik.

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