TRI SATA DIPLOMATIJE IZA ZATVORENIH VRATA: Šta donosi sastanak Putina, Vitkofa i Kušnera
STIV Vitkof i Džared Kušner obećali su da će u Kijevu iskoristiti zapažanja i ocene koje su od nas lično dobili od predsednika Rusije, a koje se tiču postizanja trajnog mirnog rešenja sukoba u Ukrajini, naglasio je pomoćnik ruskog predsednika
Specijalni izaslanici predsednika SAD Stiv Vitkof i Džared Kušner tokom razgovora sa ruskim liderom Vladimirom Putinom izneli su razmatranja o mogućim putevima za rešavanje ukrajinskog sukoba, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.
Kako je istakao, po nalogu predsednika SAD Donalda Trampa, njegovi predstavnici posetili Moskvu kako bi nastavili dijalog o rešavanju krize u Ukrajini i razgovarali o drugim aktuelnim pitanjima.
Ovo je njihova osma poseta Rusiji.
"Američke predstavnike primio je predsednik Vladimir Vladimirovič Putin, koji je već na samom početku razgovora javno ocenio ovaj posrednički kanal i ulogu američkih pregovarača. Naravno, uputio je najbolje želje predsedniku Donaldu Trampu, zahvalivši mu na naporima u kontekstu rešavanja ukrajinskog pitanja i iskrenoj težnji da pomogne u što skorijem pronalaženju obostrano prihvatljivih rešenja", naglasio je Ušakov.
Napomenuo je da je razgovor trajao tri sata i deset minuta, kao i da je bio sadržajan, konstruktivan, krajnje otvoren i poverljiv. Dodao je da je razgovor o izuzetno ozbiljnim pitanjima vođen kako u radnoj atmosferi, tako i u neformalnom okruženju za ručkom.
"Kada je reč o suštini održanih razgovora, ruska strana je dala jasne i iscrpne ocene situacije koja se razvija tokom sprovođenja Specijalne vojne operacije. Posebno su istaknuti stvarni uspesi ruske armije u napredovanju u zoni borbenih dejstava, izraženo je uverenje u ostvarivanje postavljenih ciljeva i, naravno, naglašena neophodnost otklanjanja svih prvobitnih uzroka sukoba", podvukao je Ušakov.
Ruski predsednik je potvrdio spremnost da nastavi zajednički rad sa Amerikancima na pronalaženju političko-diplomatskih rešenja.
"Stiv Vitkof i Džared Kušner obećali su da će tokom sutrašnjih kontakata u Kijevu iskoristiti zapažanja i ocene koje su od nas lično dobili od predsednika Rusije, a koje se tiču postizanja trajnog mirnog rešenja sukoba u Ukrajini", ukazao je pomoćnik šefa ruske države.
Napomenuo je da su se američke kolege ozbiljno pripremile za ovo putovanje, kao i da nisu samo izrazili tradicionalnu zainteresovanost za što skoriji završetak borbenih dejstava, već su formulisali i čitav niz razmatranja o mogućim putevima za rešavanje sukoba.
"Vredi istaći da su Amerikanci primili k znanju jedan momenat na koji je naš predsednik posebno skrenuo pažnju, a to je da kijevski režim više ne skriva svoju suštinu, baveći se ponovnim sahranjivanjem jednog od najvećih nacističkih zločinaca", poručio je Ušakov.
Osim toga, održani pregovori nisu bili ograničeni na razmenu mišljenja o rešavanju ukrajinske krize.
Prilično detaljno se razgovaralo o ekonomskim pitanjima i mogućim velikim, obostrano korisnim rusko-američkim projektima.
"U celini, može se reći da su pregovori bili pravovremeni i veoma korisni za obe strane. Potvrđeno je da će predsednici naših dveju zemalja i ubuduće održavati lične kontakte, kao i da će rad u okviru kanala Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera biti nastavljen", istakao je pomoćnik ruskog predsednika.
(RT)
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