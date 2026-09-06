Svet

"U EGZISTENCIJALNOM SMO RATU SA AMERIKOM" Iranski zvaničnik: Gađali smo njihove ratne brodove balističkim raketama

В.Н.

06. 09. 2026. u 08:17

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IRAN je u egzistencijalnom ratu sa Amerikom, izjavio je visoki iranski zvaničnik Hasan Gašgavi, istovremeno potvrdivši da je Teheran gađao američke ratne brodove balističkim raketama, prenela je Al Džazira.

У ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНОМ СМО РАТУ СА АМЕРИКОМ Ирански званичник: Гађали смо њихове ратне бродове балистичким ракетама

Foto: Telegram printskrin/Sputnjik

Gašgavi, koji je poslanik i portparol Odbora za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta, dodao je da je Amerika vojno delovala kršeći sve međunarodne zakone, ali pošto je ona daleko od Irana, ona ovaj rat ne vidi kao egzistencijalni.

Na pitanje o promeni iranskih pravila angažovanja, Gašgavi je rekao da blokada nikada nije trebalo da postoji, ukazujući na sada, kako je naveo, nevažeći memorandum o razumevanju.

„Pre četiri dana, predsednik naše zemlje je na samitu u Biškeku rekao da smo spremni da se vratimo pregovorima, ali američki zvaničnici ne obraćaju pažnju na ta pitanja, već umesto toga eskaliraju situaciju i pooštravaju blokadu“, ukazao je iranski političar.

Gašgavi je odbacio upozorenje američkog ministra odbrane Pita Hegseta da bi svaki iranski napad na američke brodove rezultirao uništenjem iranske flote naftnih tankera, koju je američki zvaničnik opisao kao „nezaštićenu“ nakon udara na iranske pomorske i vazduhoplovne snage.

„Da li bi ijedna razumna osoba prihvatila tvrdnju da su iranske pomorske i vazduhoplovne snage uništene?“, upitao je Gašgavi, navodeći nedavne iranske napade raketama i dronovima, prenela je Al Džazira.

 

 

Islamska revolucionarna garda upozorila brodove u Persijskom zalivu da paze na sumnjiva kretanja

Mornarica Islamske revolucionarne garde Irana poručila je svim brodovima koji se nalaze u Persijskom zalivu i u blizini Ormuskog moreuza da paze na sumnjiva kretanja.
U saopštenju se dodaje da je u toku jučerašnjeg dana mornarica izvela napade na tri tankera za naftu koji su se kretali nedozvoljenim rutama kroz moreuz, kao i na tri američka broda u drugim oblastima.

Ranije juče Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da su njene snage napale tri iranska tankera za naftu, uključujući jedan kod obale ostrva Harg, u blizini ključnog iranskog čvorišta za izvoz nafte.

Iranska vlada osudila je američke napade na iranske komercijalne brodove, uz ocenu da napadi predstavljaju ratni zločin.

„Ministarstvo spoljnih poslova Islamske Republike Iran snažno osuđuje agresivnu akciju Sjedinjenih Američkih Država napada na iranske komercijalne brodove“, navodi se u saopštenju tog ministarstva i dodaje da napadi predstavljaju nastavak američke vojne agresije i deo šire pomorske blokade i ekonomskog rata protiv Irana.

(Sputnjik)

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