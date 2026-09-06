DARKO MLADIĆ POSLE BROJNIH PORUKA I PODRŠKE: Vidim veliku ljubav prema mojem ocu

DARKO Mladić, sin preminulog generala Ratka Mladića, izjavio je danas da ljudi pokazuju veliku ljubav prema njegovom ocu i da veruje da će sahrana proteći mirno i dostojanstveno.

Foto: Printskrin Tanjug TV

- Sutra će doći prijatelji, poštovaoci i rođaci mog oca. Siguran sam da niko od njih nema pomisao da napravi incident. Sa druge strane, ima neukusnih izliva mržnje, ali verujem da će država preduzeti sve potrebne mere da sahrana protekne mirno i dostojanstveno -rekao je Mladić gostujući na televiziji Prva.

Kako je naveo, video je da ljudi pokazuju veliku ljubav prema njegovom ocu.

- Lično sam doživljavao reakcije. Ljudi su oslobodili tu svoju energiju. Najveći utisak je ostavila količina poruka i poziva - dodao je on.

Ranije danas, porodica generala Ratka Mladića apelovala je na sve koji nameravaju da za sahranu generala kupe cveće i vence da to ne čine, već da taj novac uplate za obolelu decu.

- Kao sin, verujem da bi mom ocu bilo draže da umesto cveća koje će uvenuti pomognemo nekom detetu da dobije priliku za lečenje, ozdravljenje i život - naveo je Darko Mladić. Prema njegovim rečima, u danima kada jedan život ispraćamo, treba učiniti nešto za drugi život. "Hvala svima koji će razumeti i prihvatiti ovu moju molbu kao poslednji znak poštovanja prema mom ocu - istakao je Darko Mladić.

General Ratko Mladić biće sahranjen u ponedeljak, 7. septembra, na Topčiderskom groblju u Beogradu.

(Tanjug)

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