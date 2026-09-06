Svet

AFD PRED ISTORIJSKIM TRIJUMFOM: Sve oči uprte u Saksoniju-Anhalt

V.N.

06. 09. 2026. u 07:47

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BIRAČI u nemačkoj saveznoj pokrajini Saksoniji-Anhaltu izlaze na izbore za pokrajinski parlament, na kojima bi desna Alternativa za Nemačku (AfD), prema istraživanjima javnog mnjenja, mogla da osvoji više od 40 odsto glasova i prvi put u posleratnoj istoriji Nemačke dobije priliku da formira pokrajinsku vladu.

АФД ПРЕД ИСТОРИЈСКИМ ТРИЈУМФОМ: Све очи упрте у Саксонију-Анхалт

Foto: Alexander Ruszczynski / Alamy / Profimedia

Na izborima pravo glasa ima oko 1,7 miliona birača.

AfD mesecima ubeđljivo vodi u anketama, a njen kandidat za pokrajinskog premijera Ulrih Zigmund mogao bi da postane prvi šef pokrajinske vlade u Nemačkoj koji pripada stranci zvanično označenoj kao krajnje desna.

Pored AfD-a, prema anketama, izvesno je da bi u pokrajinski parlament mogle da uđu još samo Hrišćansko-demokratska unija (CDU) aktuelnog premijera pokrajine Svena Šulcea i Levica, koja tradicionalno ima snažnu podršku u istočnoj Nemačkoj.

Ostale stranke, uključujući Socijaldemokratsku partiju Nemačke (SPD), Zelene, Slobodne demokrate (FDP) i Savez Sare Vagenkneht (BSV), bore se da pređu izborni prag od pet odsto.

SPD, koja je deo savezne vladajuće koalicije sa CDU i bavarskom Hrišćansko-socijalnom unijom (CSU), prema anketama u Saksoniji-Anhaltu ima manje od osam odsto podrške, koliko je osvojila na prethodnim pokrajinskim izborima.

FDP se nalazi na oko tri odsto, dok su i Zeleni ispod praga za ulazak u parlament.
BSV, koji na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhaltu učestvuje prvi put, takođe ima podršku manju od pet odsto.

Ukoliko veći broj manjih stranaka ne pređe izborni prag, povećava se mogućnost da AfD osvoji apsolutnu većinu i samostalno formira pokrajinsku vladu.
Situacija bi, međutim, mogla da bude posebno složena i u slučaju da u parlament uđu CDU, Levica i SPD.

Te tri stranke zajedno bi mogle da imaju više mandata od AfD-a, ali je CDU2018. usvojio odluku o nespojivosti saradnje i sa AfD-om i sa Levicom

Uoči izbora jasno je da Saksoniju-Anhalt očekuje veoma komplikovan proces formiranja vlasti ukoliko AfD ne osvoji apsolutnu većinu. U suprotnom, ukoliko veliki broj manjih stranaka ostane ispod izbornog praga i AfD iskoristi takvu raspodelu glasova, ta stranka mogla bi prvi put da samostalno preuzme pokrajinsku vlast u Nemačkoj.

(Tanjug)

 

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