POGOĐENA su skladišta, preduzeće gde su se proizvodile komponente za rakete "flamingo", naftni terminal

Foto: Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Ruske snage su tokom noći pogodile preduzeće "Fajer point" u Kijevu gde su se proizvodile komponente za rakete "flamingo".

Tokom noćnog masovnog udara, prema saopštenju Ministarstva odbrane Ruske federacije, u Kijevskoj oblasti pogođeno je industrijsko preduzeće "Aerobavovna", koje proizvodi aerostate za dostavu i obezbeđivanje upravljanja bespilotnim letelicama, zatim depo Darnica - ključna tačka za održavanje lokomotivskog parka angažovanog na prevozu vojnih tereta, kao i pogon za montažu i skladištenje besposadnih čamaca i naftni terminal u Borispolju.

U Odesi i Odeskoj oblasti pogođena je termoelektrana i tri elektropodstanice, kao i pogon za montažu bespilotnih letelica, 16 skladišta sa vojnom tehnikom i šest rezervoara sa gorivom i mazivima u luci Odesa. U luci Černomorsk gađana su dva skladišta koja su koristile Oružane snage Ukrajine. Pogođen je i granični prelaz i trajektno pristanište u Orlovki.

(RT)

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