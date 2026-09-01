MASOVNI UDARI NA UKRAJINU: Ruska vojska gađala vojna skladišta, energetske objekte i logističke centre u Kijevu
POGOĐENA su skladišta, preduzeće gde su se proizvodile komponente za rakete "flamingo", naftni terminal
Ruske snage su tokom noći pogodile preduzeće "Fajer point" u Kijevu gde su se proizvodile komponente za rakete "flamingo".
Tokom noćnog masovnog udara, prema saopštenju Ministarstva odbrane Ruske federacije, u Kijevskoj oblasti pogođeno je industrijsko preduzeće "Aerobavovna", koje proizvodi aerostate za dostavu i obezbeđivanje upravljanja bespilotnim letelicama, zatim depo Darnica - ključna tačka za održavanje lokomotivskog parka angažovanog na prevozu vojnih tereta, kao i pogon za montažu i skladištenje besposadnih čamaca i naftni terminal u Borispolju.
U Odesi i Odeskoj oblasti pogođena je termoelektrana i tri elektropodstanice, kao i pogon za montažu bespilotnih letelica, 16 skladišta sa vojnom tehnikom i šest rezervoara sa gorivom i mazivima u luci Odesa. U luci Černomorsk gađana su dva skladišta koja su koristile Oružane snage Ukrajine. Pogođen je i granični prelaz i trajektno pristanište u Orlovki.
(RT)
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