PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je Komemorativnom sastanku posvećenom obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić(STF)

Otvaranje plenarnog zasedanja

Sve je spremno za početak Komemorativnog sastanka posvećenog obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja u Palati Srbija.

Prvi se obratio Marko Đurić, ministar spoljnih poslova Srbije, koji je poželeo dobrodošlicu svima

Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić je na početku svog obraćanja zahvalio svima što su došli u Beograd i što su deo ove važne konferenicije.

- Srećan sam što imam priliku da vas ugostim, posle tačno 65. godina od kada smo osnovali Pokret nesvrstanih - kazao je on.

Vučić je dodao da je jako važno pamtiti reči ljudi koji su bili na osnivanju Pokreta nesvrtanih zemalja.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić(STF)

- Gamal Abdal Naser je podsećao da naša sloboda nije poklonjena, već izvojevana. Sukarno nas je podsećao da je glas malih nacija snažniji od bilo kog arsenala oružja. Jugoslavija, i danas Srbija, smatraju da se mir ne čuva strahom, već neprekidnim dijalogom i očuvanjem suvereniteta svake zemlje - rekao je predsednik Srbije.

- Stav Jugoslavije je bio da se mir ne čuva strahom, već dijalogom, poštovanjem i suverinitetom svake države. Ovi velikani su postavili čvrste temelje za najdemokrastskiju platformu UN, gde se odluke donose dijalogom svih onih koji dele isti san o slobodi... Pokret nesvrstanih je najsnažnije uporište multilateralizma i uporišta da svet treba da pripada svima. Prvirženi su osnovnim načelima UN po kojem glas svih nezavinsih zemalja ima težinu bez obzira na veličinu i bogastvo - rekao je on.

Dodaje da Srbija čuva te vrednosti, te ističe da je zahavalan što veliki broj zemalja ovog pokreta čuva teritorijalni integritet Srbije.

- Naša partnervsta nisu uspomena na prošlost, već delotvorno savzeništvo koje se potvrđuje... Želim vam toplu dobrodošlicu u Srbiju i Beograd, grad koji poznaje vaše zastave - rekao je on.

Vučić kaže da mu je čast što ih pozdravlja u gradu koji je pre 6 i po decenija bio domaćin osnivanja Pokreta nesvrtsanih.

- Sa ponosom se sećamo tog 1. septembra, kada sus e sastali predstavnici naših država vođeni idejom da svet mora da počiva na saradnji. Želim da se podsetim samih poečtaka i 15. septembra i sasatnka u UN gde je nastala i legendarna fotografija 5 lidera koji su bili okupljeni oko ideje da ne treba sve odluke da se donose u samo velikim prestonicama. Svet je tada bio podeljen... U takvim oklnostima lideri nesvrstanih su imali hrabrosti da osnuju nešto drugačije, pokret u koje veličina ne određuje pravo glasa - kazao je on.

Ističe da današnja situacija podseća na period za kiji se verovalo da je odavno prevaziđen.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić(STF)

- Primena zaknoa jačeg su naša sve češća svakodnevnica. Nepoverenje među velikim silama, klimatske promene, razvoj tehmologija koji pored mogućnosti donosi i rizike - kazao je predsednik.

Vučić kaže da bi neki rekli da je ovo prevaziđen format, ali i da tvrdi da je to zabluda i da moraju da se okupljaju sami.

- Dovoljno smo jaki da pojedinačno vodimo svoje zemlje, ali i zajedno jaki da vodimo pokret koji nam je danas potreban više nego pre - rekao je on.

Vučić kaže da je potreba da se čuje glas svih, ne samo najmočnijih i da se razlike rešavaju razgovorm, veća nego ikada.

Istakao je da istorijske veze ovih zemalja danas treba da rade na uspostavljanu još opsežnije saradnje u više oblasti.

- Na Ušću, nedaleko odavde, rastu stabla koju su učesnici konferencije posadili. Danas nastavljamo tu tradiciju. To je lepi gest koji pokazuje šta bi diplomatija trebalo da ostavlja iza sebe. Srbija ne zaboravlja svoje prijatelje - rekao je on.

Prema rečima Vučića, pripadnost jednom regionu ne isključuje prijateljstvo sa drugim.

- Blizina sama po sebi nije dovoljna za bliskost, kao ni što hiljade kilometara ne treba da bude prepreka saradnji - kaže predsednik.

- To smo razumeli i 1961. kada su se okupile zemlje različitih kultura i sistema i koje su znale oko čega moraju da budu zajedno... Kada se međunarodno pravo krši moramo da ga branimo dosledno. To je za Srbiju pitanje od vitalnog značaja... U želji da pronađemo rešenje za pitanje KiM ostajemo dosledni povelji UN, jer pravo mora da bude isto za sve - kazao je Vučić.

Podsetio je da je Srbija uvek bila tu kada je teško i u prirodnim nepogodama i pandemijama, za svoje prijatelje i partnere.

Pomenuo je i čudo u Osaki, kada su naši stručnjaci izgradili objekte i hale za samo nešto više od 100 dana i da se oni i danas koriste.

- Više trgovine, investicija, studenta koji nam dolaze, naši ljudi koji odlaze vama, i više svega od čega građani mogu da imaju korist - kazao je on i naveo 3 nove inicijative za saradnju.

- Prva je Nesvrstani-digitalno, fokusirana na razvoj znanja, stručnosti i razvoj kapacitetaza razvo za digitalne komunikacije i bezbednosnu infrastrukturu. Ona će da okupi znanje i prenos tehnologija, i saradnju samodelima AI i stipendije za mlade inženjere iz Pokerta nesvrstanih kako bi se vratili... Druga je pokretanje filmskog festivala Pokreta nesvrstanih, koja će okupiti kulturne institucije i kreativne zajdenice iz svih zemalja. To će biti dodatno ojačano tokom Ekspa. Treća je seminar za mlade diplomate zemalja Pokreta nesvrstanih. Ekspo 2027 u Beogradu će takođe biti prilika za nas i za mnoge od naših prijatelja, da budu sa nama, prestave svoje zemlje i pokrenu nove poslovne saradnje. Prijavilo se više do 140 učesnica iz svih zemalja sveta i drago mi je što će to biti Ekspo u Jugoističnoj Evropi u 21. veku. Zato ga ne posmatramo isknjučivo kao srpski projekat - otkrio je predsednik.

Vučić je rekao da veruje da će mnogi otići iz Beograda sa bogatijom slikom o svemu od one sa kojom su došli.

- Bićemo spremni sa svima da razgoavramo i branimo međuanrodno pravo i pravo svake države da nude uvažena - rekao je on.

Obraćanje potpredsednice Republike Ugande Džesika Alupo

Alupo se na početku zahvalila svima na dobrodošlici i prenela pozdrave od predsednika Republike Ugande.

Ona je pročitala poruku predsednika Ugande, Joverija Kabutemusevinija.

Foto: Printskrin/Novosti

Nakon uvodnih obraćanja i fotograsinja, nastavljene su aktivnosti i obraćanja učesnika.

Sednicom je predsedavao premijer Srbije Đuro Macut.

Današnji program

Kako je planirano doček delegacija predviđen je za 08:50 časova, posle čega će uslediti otvaranje plenarnog zasedanja i uvodna obraćanja.

Nakon fotografisanja slede važni susreti sledećim redom:

11.30 Sastanak sa predsednikom Republike Gane Džonom Dramanijem

Mahamom

12.10 Sastanak sa predsednikom Savezne Republike Somalije Hasanom

Šeikom Mohamudom

12.50 Sastanak sa ministrom spoljnih poslova Republike Angole Teteom

Antoniom

13.20 Sastanak sa ministrom nacionalne odbrane Libanske Republike

Mišelom Menasom

13.50 Sastanak sa ministrom za parlamentarne odnose i manjinska

pitanja Republike Indije Kirenom Ridžidžuom

14.20 Sastanak sa prvim zamenikom ministra spoljnih poslova

Republike Kube Herardom Penjalverom Portalom

BONUS VIDEO: MEŠTANIN NEGOTINA O „VOJNOM LEKARU NA SELU“: Mnogo znači, pogotovo za nas starije, hvala za ovo