VIŠE OD 1.000 MRTVIH U POPLAVAMA U NEPALU I KINI: Spasilačke operacije i potraga za nestalima u toku (FOTO)
Broj stradalih u katastrofalnim poplavama i klizištima koji su pogodili Nepal i Kinu porastao je na 1.003, saopštile su danas vlasti dve zemlje.
Prema podacima nepalske agencije za vanredne situacije, potvrđeno je 987 smrtnih slučajeva, dok se 3.916 osoba i dalje vodi kao nestalo. dMeđu nestalima je i 583 stranih državljana.
Kineske vlasti saopštile su da je u poplavama život izgubilo 16 ljudi.
Najmanje 11.814 osoba do sada je spaseno u Nepalu, dok spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nestalima.
Zbog uništenih puteva i mostova, ekipe za vanredne situacije koriste helikoptere i druge letelice kako bi stigle do odsečenih i teško dostupnih zajednica.
Spasilačke operacije i potraga za nestalima su u toku, a trenutni vremenski i terenski uslovi otežavaju akcije na terenu.
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