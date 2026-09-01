Svet

VIŠE OD 1.000 MRTVIH U POPLAVAMA U NEPALU I KINI: Spasilačke operacije i potraga za nestalima u toku (FOTO)

Танјуг

01. 09. 2026. u 08:27

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Broj stradalih u katastrofalnim poplavama i klizištima koji su pogodili Nepal i Kinu porastao je na 1.003, saopštile su danas vlasti dve zemlje.

ВИШЕ ОД 1.000 МРТВИХ У ПОПЛАВАМА У НЕПАЛУ И КИНИ: Спасилачке операције и потрага за несталима у току (ФОТО)

AP Photo/Rajesh Kumar Singh

Prema podacima nepalske agencije za vanredne situacije, potvrđeno je 987 smrtnih slučajeva, dok se 3.916 osoba i dalje vodi kao nestalo. dMeđu nestalima je i 583 stranih državljana.

AP Photo/Rajesh Kumar Singh

Kineske vlasti saopštile su da je u poplavama život izgubilo 16 ljudi.

AP Photo/Rajesh Kumar Singh

Najmanje 11.814 osoba do sada je spaseno u Nepalu, dok spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nestalima.

AP Photo/Rajesh Kumar Singh

Zbog uništenih puteva i mostova, ekipe za vanredne situacije koriste helikoptere i druge letelice kako bi stigle do odsečenih i teško dostupnih zajednica.

AP Photo/Rajesh Kumar Singh

Spasilačke operacije i potraga za nestalima su u toku, a trenutni vremenski i terenski uslovi otežavaju akcije na terenu.

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