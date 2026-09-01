Svet

NATO PODIGAO BORBENE AVIONE: Oglasio se ministar spoljnih poslova

Танјуг

01. 09. 2026. u 08:21

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NATO misija za zaštitu vazdušnog prostora iznad Baltika kratkotrajno je jutros angažovala borbene avione u Letoniji, dok je Finska ograničila vazdušni i pomorski saobraćaj u blizini Rusije, saopštile su oružane snage.

НАТО ПОДИГАО БОРБЕНЕ АВИОНЕ: Огласио се министар спољних послова

Foto: printskrin/Jutjub/ Dafydd Phillips

Ministar spoljnih poslova Estonije Margus Cahkna napisao je na Iksu da je NATO reagovao brzo i tačno prema planu i da je spreman da zaštiti svoju teritoriju.

Oružane snage Letonije objavile su prethodno da su izdale upozorenje o mogućoj vazdušnoj pretnji u vazdušnom prostoru Letonije, u blizini grada Ludza, nedaleko od ruske granice.

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