NATO PODIGAO BORBENE AVIONE: Oglasio se ministar spoljnih poslova
NATO misija za zaštitu vazdušnog prostora iznad Baltika kratkotrajno je jutros angažovala borbene avione u Letoniji, dok je Finska ograničila vazdušni i pomorski saobraćaj u blizini Rusije, saopštile su oružane snage.
Ministar spoljnih poslova Estonije Margus Cahkna napisao je na Iksu da je NATO reagovao brzo i tačno prema planu i da je spreman da zaštiti svoju teritoriju.
Oružane snage Letonije objavile su prethodno da su izdale upozorenje o mogućoj vazdušnoj pretnji u vazdušnom prostoru Letonije, u blizini grada Ludza, nedaleko od ruske granice.
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