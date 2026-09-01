"NIJE FER, GOSPODINE LAZOVIĆU..." Blokaderi eksperti u rukovanju protivpožarnim aparatom, ali samo u institucijama i protiv ljudi (VIDEO)

MILENKO Jovanov, narodni poslanik u Skupštini Srbije podelio je novu objavu na društvenim mrežama. Podsetio je na divljanje opozicionih poslanika sa protiv požarnim aparatom u državnim institucijama.

Foto: Printsrkin/Instagram/milenko_jovanov

- Nije fer, gospodine Lazoviću - naveo je on u opisu.

Jovanov navodi da je očekivao veći doprinos od Radomira Lazovića pri gašenju požara u Srbiji.

- Nije valjda da ste samo prskali po poslanicima i Vladi? Mogli ste tamo gde je stvarno požar, da pokažete svoje znanje - rekao je Jovanov.

Opširnije pogledajte u videu koji sledi:

Iz svega navedenog može se videti da su blokaderi eksperti u rukovanju protivpožarnim aparatom, ali samo u institucijama i protiv ljudi koji im se suprotstave, a požare koriste za sramne političe poene.

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