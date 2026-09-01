Svet

ŠOS POSTAO GLOBALNA SILA: Ruski predsednik poručio da je organizacija danas najveće regionalno udruženje na planeti

V.N.

01. 09. 2026. u 08:15

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ŠOS je danas faktički najveće regionalno udruženje ne samo na našem zajedničkom evroazijskom kontinentu, već i u svetu u celini, naglasio je ruski predsednik

ШОС ПОСТАО ГЛОБАЛНА СИЛА: Руски председник поручио да је организација данас највеће регионално удружење на планети

Foto: Alexander Shcherbak/Zuma Press/Profimedia

Šangajska organizacija za saradnju (ŠOS) je za 25 godina prešla zaista veliki put i pretvorila se u uticajan centar multipolarnog sveta, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin, prenose RIA Novosti.

"Za četvrt veka Šangajska organizacija za saradnju prešla je zaista veliki put. Podsetiću da je, osnovana 2001. godine na inicijativu šest država, Rusije, Kine, Kazahstana, Kirgizije, Tadžikistana i Uzbekistana, ojačala i narasla, pretvorivši se u jedan od samostalnih i uticajnih centara multipolarnog sveta koji se formira", istakao je.

Kako je naglasio šef ruske države, ŠOS je danas najveće regionalno udruženje, u čijim zemljama živi polovina svetskog stanovništva.

"ŠOS je danas faktički najveće regionalno udruženje ne samo na našem zajedničkom evroazijskom kontinentu, već i u svetu u celini", poručio je Putin obraćajući se Savetu šefova država članica ŠOS-a.

Predsednik Rusije dodao je da u zemljama članicama ŠOS-a živi gotovo polovina svetskog stanovništva.

Ukazao je na aktivnu saradnju zemalja Šangajske organizacije za saradnju u različitim oblastima, na dobrobit država članica organizacije.

"Učesnici Šangajske organizacije aktivno sarađuju u političkoj, ekonomskoj i humanitarnoj sferi. Takva saradnja pomaže da se obezbedi planski i održivi razvoj svake od naših država, doprinosi stvaranju atmosfere mira i stabilnosti, poverenja i saradnje na našem zajedničkom evroazijskom kontinentu", naglasio je.

Napomenuo je da Rusija podržava napore usmerene na povećanje efikasnosti rada Šangajske organizacije za saradnju.

Putin je podvukao da zemlje Šangajske organizacije za saradnju sve aktivnije koriste nacionalne valute u međusobnoj trgovini, a njihov udeo u obračunima Rusije sa partnerima u okviru organizacije premašuje 98 odsto.

"Trgovinska razmena Rusije sa zemljama Šangajske organizacije za saradnju prošle godine premašila je 400 milijardi dolara", istakao je Putin.

(RT)

BONUS VIDEO

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana
Poznati

0 0

"NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU" Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana

PEVAČICA Jovana Mišković danas iza sebe ima uspešnu muzičku karijeru, ali njeno detinjstvo krije jednu neverovatnu i prilično neobičnu uspomenu. Mnogo pre nego što je postao jedan od najpoznatijih i najpoželjnijih muškaraca na svetu, slavni holivudski glumac Bred Pit provodio je vreme sa njenom porodicom, a Jovana se kao devojčica igrala sa njim.

31. 08. 2026. u 14:25

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AMERIKANCI PRE 15 GODINA U PUCAČKOJ IGRI PREDVIDELI NAPAD RUSIJE NA NATO: Vladimir Makarov osvaja Evropu, a Vladimir Putin?

AMERIKANCI PRE 15 GODINA U PUCAČKOJ IGRI PREDVIDELI NAPAD RUSIJE NA NATO: Vladimir Makarov osvaja Evropu, a Vladimir Putin?