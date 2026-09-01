ŠOS POSTAO GLOBALNA SILA: Ruski predsednik poručio da je organizacija danas najveće regionalno udruženje na planeti

ŠOS je danas faktički najveće regionalno udruženje ne samo na našem zajedničkom evroazijskom kontinentu, već i u svetu u celini, naglasio je ruski predsednik

Foto: Alexander Shcherbak/Zuma Press/Profimedia

Šangajska organizacija za saradnju (ŠOS) je za 25 godina prešla zaista veliki put i pretvorila se u uticajan centar multipolarnog sveta, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin, prenose RIA Novosti.

"Za četvrt veka Šangajska organizacija za saradnju prešla je zaista veliki put. Podsetiću da je, osnovana 2001. godine na inicijativu šest država, Rusije, Kine, Kazahstana, Kirgizije, Tadžikistana i Uzbekistana, ojačala i narasla, pretvorivši se u jedan od samostalnih i uticajnih centara multipolarnog sveta koji se formira", istakao je.

Kako je naglasio šef ruske države, ŠOS je danas najveće regionalno udruženje, u čijim zemljama živi polovina svetskog stanovništva.

"ŠOS je danas faktički najveće regionalno udruženje ne samo na našem zajedničkom evroazijskom kontinentu, već i u svetu u celini", poručio je Putin obraćajući se Savetu šefova država članica ŠOS-a.

Predsednik Rusije dodao je da u zemljama članicama ŠOS-a živi gotovo polovina svetskog stanovništva.

Ukazao je na aktivnu saradnju zemalja Šangajske organizacije za saradnju u različitim oblastima, na dobrobit država članica organizacije.

"Učesnici Šangajske organizacije aktivno sarađuju u političkoj, ekonomskoj i humanitarnoj sferi. Takva saradnja pomaže da se obezbedi planski i održivi razvoj svake od naših država, doprinosi stvaranju atmosfere mira i stabilnosti, poverenja i saradnje na našem zajedničkom evroazijskom kontinentu", naglasio je.

Napomenuo je da Rusija podržava napore usmerene na povećanje efikasnosti rada Šangajske organizacije za saradnju.

Putin je podvukao da zemlje Šangajske organizacije za saradnju sve aktivnije koriste nacionalne valute u međusobnoj trgovini, a njihov udeo u obračunima Rusije sa partnerima u okviru organizacije premašuje 98 odsto.

"Trgovinska razmena Rusije sa zemljama Šangajske organizacije za saradnju prošle godine premašila je 400 milijardi dolara", istakao je Putin.

(RT)

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