Nestvarno na šta je Hrvat pristao, trener Barselone ga baš ponizio

KAKAV glup potez Hrvata!

FOTO: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Trener Barselone Hansi Flik je jasno stavio do znanja da neće menjati golmanske opcije uprkos dolasku Dominika Livakovića u hrvatsku reprezentaciju.

Tridesetjednogodišnjak je stigao na Kamp Nou potpuno neočekivano i deluje neverovatno da je pristao da bude treći golman. Barem je to slučaj sa Flikom, koji neće menjati golmansku postavu.

Hoan Garsija ostaje neprikosnoveni broj jedan, a rezerva je legendarni Poljak Vojćeh Ščesni. Flik je jasno stavio do znanja da Livaković nema mesta tamo i da neće biti drugi golman iza Garsije.

- Ne! Zadovoljni smo Ščesnim“, rekao je Flik i dodao:

- Dominik dobro poznaje situaciju. Drago nam je što imamo takvog golmana na raspolaganju, ali je doveden kao opcija za budućnost. To je bila ideja.

Dakle, Livaković će biti na klupi i na tribinama do kraja sezone. Neverovatno je da se golman u najboljim godinama odlučio na takav potez i da transfer u Barsu deluje kao velika greška.

Takav ishod teško može zadovoljiti golmana koji je uglavnom navikao na jasnu ulogu u timu. U velikom klubu status se može brzo promeniti, ali je potrebno strpljenje i pravi trenutak.

Pred njim je period u kome će svaki trening imati posebnu težinu. Rad bez redovnog ritma utakmica je često najteži deo za igrača, posebno na poziciji gde jedna prilika može promeniti celu sliku.

Za hrvatskog golmana sada je najvažnije da ostane spreman i da ne dozvoli da mu neizvesnost poremeti fokus. Reakcija na ovu situaciju takođe bi mogla mnogo da kaže o njegovom karakteru.

S druge strane, u Barseloni očigledno žele širinu i sigurnost na osetljivoj poziciji. To je razumljivo iz perspektive kluba, ali ne znači da će takav odnos snaga odgovarati svakom pojedincu.