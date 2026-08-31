NA DIBALIN POGON: Roma izgleda nezaustavljivo, dvojka na "Via del Mareu" se ne dovodi u pitanje

PRVI meč današnjeg "dubla" u Seriji A biće odigran na "Via del Mareu" gde će fudbaleri Lećea dočekati ekipu Rome (18.30).

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Nakon dominantnog izdanja protiv Fiorentine u prvom kolu (4:0), visoke ambicije Rome su potvrđene i jasno je da je Gasperini napravio opasan tim preko leta.

Sačuvan je nukleus, Kone, Manćini, Svilar, Malen, Dibala,Ndika, Vezli Franka, a dovedeno je nekoliko vrlo kvalitetnih mladih igrača poput More, Kastra i Koulireakisa. Kvalitet je tu, a na najplaćenijem treneru Serije A je da to uklopi.

Na prvom meču briljirao je napadački duo Malen - Dibala, ponovo je dokazano da kada je zdrav, Argentinac je verovatno najbolji igrač Kalča, a njegove asistencije koristio je Holanđanin koji je postigao het-trik.

Izgledala je vučica sjajno protiv Fiorentine i deluje da u odličnoj formi dočekala početak prvenstva, tako da ima epitet velikog favorita na gostovanju Lećeu.

Domaćinu mnogi stručnjaci predviđaju borbu za opstanak, ali u prvom kolu je ostvario veliki trijumf protiv Venecije (2:0) koji mu sigurno znači na psihološkom nivou.

Euzebio di Frančesko je dobro namestio ekipu, odlično su stajali na terenu i postavili su defanzivni blok koji Venecija nije mogla da probije.

Mladi stručnjak je nekadašnji igrač i trener Rome, ali sa njom je igrao daleko ofanzivnije i vodio ju je do polufinala Lige šampiona 2019. godine kada ih u ludom dvomeču izbacio Liverpul (6:7).

Sa vukovima ne može da igra takav fudbal, ali razvio se kao trener i nije mu problem da se brani kada je to potrebno i nakon dugog perioda uspeo je da započne dve sezone na klupi istog tima (poslednji put mu je to pošlo za rukom sa Romom).

Ipak, danas će teško moći da dođe do bodova, gosti izgledaju odlično, a na njihovoj strani je istorijat međusobnih duela pošto je Roma četiri puta zaredom pobeđivala Leće.

Sve nam govori da će to učiniti i peti put, a uz fiks dodajemo golove jer verujemo u magiju Paola Dibale koji je silno motivisan na početku sezone.

NAŠ TIP: 2&2-6 (kvota 2.05)