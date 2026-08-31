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NA DIBALIN POGON: Roma izgleda nezaustavljivo, dvojka na "Via del Mareu" se ne dovodi u pitanje

В.М.

31. 08. 2026. u 08:55

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PRVI meč današnjeg "dubla" u Seriji A biće odigran na "Via del Mareu" gde će fudbaleri Lećea dočekati ekipu Rome (18.30).

НА ДИБАЛИН ПОГОН: Рома изгледа незаустављиво, двојка на Виа дел Мареу се не доводи у питање

AllShotLive / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon dominantnog izdanja protiv Fiorentine u prvom kolu (4:0), visoke ambicije Rome su potvrđene i jasno je da je Gasperini napravio opasan tim preko leta.

Sačuvan je nukleus, Kone, Manćini, Svilar, Malen, Dibala,Ndika, Vezli Franka, a dovedeno je nekoliko vrlo kvalitetnih mladih igrača poput More, Kastra i Koulireakisa. Kvalitet je tu, a na najplaćenijem treneru Serije A je da to uklopi.

Na prvom meču briljirao je napadački duo Malen - Dibala, ponovo je dokazano da kada je zdrav, Argentinac je verovatno najbolji igrač Kalča, a njegove asistencije koristio je Holanđanin koji je postigao het-trik.

Photo Goal Pix / Alamy / Profimedia

Izgledala je vučica sjajno protiv Fiorentine i deluje da u odličnoj formi dočekala početak prvenstva, tako da ima epitet velikog favorita na gostovanju Lećeu.

Domaćinu mnogi stručnjaci predviđaju borbu za opstanak, ali u prvom kolu je ostvario veliki trijumf protiv Venecije (2:0) koji mu sigurno znači na psihološkom nivou.

Euzebio di Frančesko je dobro namestio ekipu, odlično su stajali na terenu i postavili su defanzivni blok koji Venecija nije mogla da probije.

Mladi stručnjak je nekadašnji igrač i trener Rome, ali sa njom je igrao daleko ofanzivnije i vodio ju je do polufinala Lige šampiona 2019. godine kada ih u ludom dvomeču izbacio Liverpul (6:7).

Sa vukovima ne može da igra takav fudbal, ali razvio se kao trener i nije mu problem da se brani kada je to potrebno i nakon dugog perioda uspeo je da započne dve sezone na klupi istog tima (poslednji put mu je to pošlo za rukom sa Romom).

Alessio Marini/IPA Sport / IPA / Profimedia

Ipak, danas će teško moći da dođe do bodova, gosti izgledaju odlično, a na njihovoj strani je istorijat međusobnih duela pošto je Roma četiri puta zaredom pobeđivala Leće.

Sve nam govori da će to učiniti i peti put, a uz fiks dodajemo golove jer verujemo u magiju Paola Dibale koji je silno motivisan na početku sezone.

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