SASTANAK KOJI BI MOGAO DA PROMENI SVE: Šef CIA u Moskvi predložio samit Putina, Trampa i Zelenskog
DIREKTOR CIA Džon Retklif tokom posete Rusiji ranije ove nedelje izneo je ideju o održavanju samita na kojem bi učestvovali predsednici SAD, Rusije i Ukrajine — Donald Tramp, Vladimir Putin i Vladimir Zelenski, objavio je u nedelju portal „Aksios“, pozivajući se na svoje izvore.
- Direktor CIA Retklif predložio je trilateralni sastanak predsednika Trampa, predsednika Rusije Putina i predsednika Ukrajine Zelenskog - navodi se u tekstu.
Prema tim informacijama, Retklif je takođe izneo ideju o obnavljanju napora za postizanje rešenja ukrajinskog sukoba.
„Aksios“ navodi i da je direktor CIA, nakon posete Rusiji, zaključio da je direktor FSB Rusije Aleksandar Bortnikov konstruktivan sagovornik koji bi mogao da pomogne u obnavljanju diplomatskog procesa.
(Sputnjik)
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