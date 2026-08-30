Svet

SASTANAK KOJI BI MOGAO DA PROMENI SVE: Šef CIA u Moskvi predložio samit Putina, Trampa i Zelenskog

P. Đurđević

30. 08. 2026. u 11:56

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DIREKTOR CIA Džon Retklif tokom posete Rusiji ranije ove nedelje izneo je ideju o održavanju samita na kojem bi učestvovali predsednici SAD, Rusije i Ukrajine — Donald Tramp, Vladimir Putin i Vladimir Zelenski, objavio je u nedelju portal „Aksios“, pozivajući se na svoje izvore.

САСТАНАК КОЈИ БИ МОГАО ДА ПРОМЕНИ СВЕ: Шеф ЦИА у Москви предложио самит Путина, Трампа и Зеленског

Foto: Drew ANGERER/AFP/Profimedia

- Direktor CIA Retklif predložio je trilateralni sastanak predsednika Trampa, predsednika Rusije Putina i predsednika Ukrajine Zelenskog - navodi se u tekstu.

Prema tim informacijama, Retklif je takođe izneo ideju o obnavljanju napora za postizanje rešenja ukrajinskog sukoba.

„Aksios“ navodi i da je direktor CIA, nakon posete Rusiji, zaključio da je direktor FSB Rusije Aleksandar Bortnikov konstruktivan sagovornik koji bi mogao da pomogne u obnavljanju diplomatskog procesa.

(Sputnjik)

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