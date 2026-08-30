VELIKI SAM GURMAN I HEDONISTA: Stoja Novaković o Leskovcu, gurmanluku i nezaboravnoj atmosferi na "Roštiljijadi" (FOTO)

LESKOVAC je sinoć, u subotu uveče, 29. avgusta, pevao uglas sa Stojom Novaković.

Foto: Cvetković Photography

Folk zvezda je svojim velikim koncertom stavila je tačku na 36. Leskovačku „Roštiljijadu“, a završno veče jedne od najpoznatijih manifestacija u ovom delu Srbije proteklo je u znaku pesme, igre i odlične atmosfere.

Stoja je na scenu izašla u velikom stilu, a spektakl je otvorila hitom „Potopiću ovaj splav“. Već posle prvih taktova publika je zapevala sa njom, da bi se tokom večeri nizali „Evropa“, „Ćiki, ćiki“, „Samo“, „Nešto mi govori“, „Starija“ i brojni drugi njeni hitovi.

Pevalo se uglas, igralo i aplaudiralo, a Stoja je svojom prepoznatljivom energijom držala publiku na nogama do poslednje pesme. Leskovčani, ali i brojni gosti koji su u grad stigli upravo zbog „Roštiljijade“, priredili su pevačici doček za pamćenje.

- Mnogo mi je drago što sam prvi put na „Roštiljijadi“. Volim Leskovac, ovde sam bila mnogo puta, a posebno volim leskovačku hranu. Veliki sam gurman i hedonista – rekla je Stoja za „Večernje novosti“. Foto: Cvetković Photography

Da je u Leskovcu uživala, pokazala je i tokom samog nastupa, neprestano komunicirajući sa publikom. Posebno joj je, kako kaže, prijala energija ljudi koji su njene stihove znali od reči do reči.

- Leskovačka publika ima neku posebnu energiju. Volim kada ljudi pevaju sa mnom, kada se opuste i uživaju, a večeras je upravo tako bilo. Hvala Leskovcu na divnoj dobrodošlici i sigurno ću se ovde ponovo vratiti.

A njene reči publika je najbolje potvrdila pesmom. Što se koncert više bližio kraju, atmosfera je bivala sve uzavrelija, pa je Stoja uz gromoglasne aplauze i hor iz publike završila svoje prvo gostovanje na „Roštiljijadi“. Foto: Cvetković Photography

Stojinim nastupom spuštena je zavesa na šest dana muzike, zabave, druženja i dobrog zalogaja. Leskovac je tokom cele manifestacije živeo punim plućima, a miris roštilja, prepune ulice i muzika sa velike scene bili su zaštitni znak još jednog uspešnog izdanja.

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