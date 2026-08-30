Fudbal

SADA I ZVANIČNO: Galatasaraj predstavio najveće pojačanje ovog leta

Танјуг

30. 08. 2026. u 14:00

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Dosadašnji fudbaler Milana i reprezentativac Portugala Rafael Leao novi je igrač Galatasaraja, saopštio je danas turski klub.

САДА И ЗВАНИЧНО: Галатасарај представио највеће појачање овог лета

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U saopštenju se navodi da je Galatasaraj ekipi Milana platio obeštećenje od 38 miliona evra, a italijanskom klubu pripašće i 20 odsto od naredne prodaje portugalskog fudbalera.

- Sa igračem je potpisan četvorogodišnji ugovor, koji stupa na snagu od sezone 2026/2027. Prema odredbama ugovora, igraču će biti isplaćena zagarantovana neto zarada od 10 miliona evra po sezoni - dodaje se u saopštenju turskog kluba.

Leao (27) je bio član Milana od 2019. godine, a za italijanski klub je ukupno odigrao 291 meč i postigao je 80 golova. Portugalski fudbaler je pre Milana igrao za Lil i Sporting.

Za reprezentaciju Portugala nastupio je na 49 mečeva i šest puta se upisao u listu strelaca.

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