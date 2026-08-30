Fudbal

NOVO POJAČANJE ZA ROMU: Gasperini pravi ozbiljan tim, "vučica" sanja borbu za titulu

Танјуг

30. 08. 2026. u 14:30

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Dosadašnji fudbaler Olimpika iz Marseja Argentinac Leonardo Balerdi igraće do kraja sezone na pozajmici u Romi, saopštio je danas italijanski klub.

НОВО ПОЈАЧАЊЕ ЗА РОМУ: Гасперини прави озбиљан тим, вучица сања борбу за титулу

IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Roma je objavila da će na kraju sezone imati mogućnost da otkupi ugovor argentinskog fudbalera, koji će u klubu iz Rima da nosi dres sa brojem 26.

Balerdi (27) je igračku karijeru počeo u Boki juniors, a 2019. je prešao u Borusiju iz Dortmunda.

Argentinski fudbaler je za Olimpik igrao od jula 2020. godine, a za klub iz Marseja nastupio je na 200 mečeva. Za reprezentaciju Argentine odigrao je 11 utakmica.

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