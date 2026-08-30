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NOVI DETALJI PUCNJAVE NA ŽURKI: Jedna osoba poginula, petoro povređeno, angažovan i helikopter (FOTO)

Танјуг

30. 08. 2026. u 10:01

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JEDNA osoba je poginula, a pet je povređeno, od kojih neke teško, u pucnjavi koja se dogodila rano jutros na rejv žurci u švajcarskom gradu Arau, saopštila je kantonalna policija Argaua, dok je potraga za počiniocem u toku.

НОВИ ДЕТАЉИ ПУЦЊАВЕ НА ЖУРКИ: Једна особа погинула, петоро повређено, ангажован и хеликоптер (ФОТО)

Foto: Tanjug/Michael Buholzer/Keystone via AP

 Prema preliminarnim informacijama, u pucnjavi do koje je došlo oko 3 sata ujutru poginula je jedna osoba, a lokalna policija je saopštila da traga za nepoznatim počiniocem, dok motiv i tačne okolnosti događaja za sada nisu poznati, javlja švajcarski list Blick.

Foto: Tanjug/Michael Buholzer/Keystone via AP

Područje oko hipodroma, gde je održavana rejv žurka, i dalje je u velikoj meri blokirano. Policija je najavila i pojačano prisustvo ne samo u Arauu već i u okolnim područjima. U akciji učestvuju veliki broj policajaca, ambulantne ekipe, vatrogasci, kao i kantonalna jedinica za vanredne situacije.

Foto: Foto: Tanjug/Michael Buholzer/Keystone via AP

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Angažovan je i helikopter "Super puma" švajcarske vojske, koji je, prema navodima policije, leteo bez reflektora. Portparol kantonalne policije Argaua Paskal Vencel rekao je da je u toku "vanredna situacija", zbog čega policija za sada ne može da saopšti više detalja.

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